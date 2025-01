Co to bylo? Nic horšího jsem neviděl, vztekal se Cassidy

Ve městě hazardu působí třetí sezónu. Rytíře dovedl ke Stanley Cupu. Rozhodně prožil s mužstvem víc radostných než frustrujících okamžiků. První polovina úterního zápasu s Nashvillem ale byla tím úplně nejhorším, co Bruce Cassidy v Las Vegas viděl a zažil.

Pavel Dorofejev sice zvládnul prvním hattrickem kariéry udělat z utkání drama, úvodních třicet minut ale bylo hodně utrápených. Letos poměrně krotcí Predátoři se do Rytířů zakousli a krátce před půlkou zápasu vedli 4:0. Steven Stamkos vstřelil svůj 13. a 14. gól v sezóně.

Jen v prvních dvaceti minutách přestřílel Nashville Vegas 11:1 a vedl 2:0. V dalších deseti minutách druhého dějství přidal třetí a čtvrtou branku, když měl opět střeleckou převahu 7:1.

„Nikdy jsem nás neviděl tak netečné, bez energie. Zbavovali jsme se puků, prohrávali souboje. To jsme nebyli my. To nebyl tým, který jsem zvyklý vídat. Musíme se na to v příštích dnech podívat trochu podrobněji,“ slíbil Cassidy.

Taky Tanner Pearson uznal, že Vegas vstoupilo do zápasu hodně bezkrevně. „Někdy se to stává. Měli jsme v prvních třiceti minutách dvě střely. S tím se nedá vyhrát moc zápasů.“

Jedinou hnací silou hostů tak byl Dorofejev. Jeho branky ale přišly vniveč. „Borec nastřílí venku hattrick a nemáme z toho ani bod,“ mrzelo trenéra. „Potřebovali jsme ještě jeden gól...“

„Byl to naprostý chaos. Normálně bych na deset minut stáhnul hru na tři nebo dvě a půl formace, abychom našli rytmus, ale bylo to fakt těžké. Trápil se úplně každý.“

Utkání si určitě užil Jonathan Marchessault. Čtyřiatřicetiletý útočník Nashvillu před sezónou změnil dres a nyní se poprvé postavil proti starým známým. „Jsem strašně natěšený vidět bývalé spoluhráče, se kterými jsem tolik odehrál a s nimiž jsem zvítězil. Nemůžu se dočkat,“ hlásil už o den dřív.

Sedm let je dlouhá doba. Marchessault stále vede týmové statistiky Golden Knights v počtu gólů (192) a bodů (417). K úterní výhře Preds pomohl jednou asistencí.

