Co to je za móresy? Je to trapné, vzkazuje Gallagher Stützlemu

Tim Stützle má mimořádné hokejové nadání, o tom není sporu. Čím dál víc na sebe ale upozorňuje tím, že přehrává situace a snaží se za každou cenu vymodlit faul. V posledním zápase si toho všimnul i zkušený útočník Montrealu Brendan Gallagher. A nebral si servítky.

Možná z něj sršela frustrace z prohry 3:6, možná to ze sebe prostě potřeboval dostat. Tak jak tak, Gallagher už se neudržel a německého mladíka před novináři tvrdě sjel.

„Když mi bylo deset, náš trenér měl pravidlo: když ležíš na ledě a musí pro tebe přijít trenéři, je tvoje zranění tak vážné, že aspoň tři střídání nemůžeš hrát. Ale Stützle? Ve více než půlce zápasů, kdy jsme proti sobě hráli, se válel na ledě a pak hrál normálně dál,“ zkritizoval mladého útočníka.

Účel? Podle Gallaghera jasný. Dostat svůj tým do početní výhody.

„Rozhodčím ten rádoby faul prodá, oni to písknou. Pro děti jsme vzory, takže kdybych byl jeho spoluhráč, řekl bych mu, ať se pochlapí,“ dodal jednoznačně. „Prostě to nevypadá dobře. Je to velice talentovaný hráč, ale měl by přestat s tím věčným ležením. Je to trapné.“

Vypadá to, že se rodí nová rivalita. Dá se čekat, že další vzájemný zápas, jenž je naplánován na 23. dubna, bude opravdu vyostřený.

Olej do ohně totiž přilil i Brady Tkachuk, kapitán Ottawy. Ten pro ostřejší slovo či ránu nejde daleko. „Nejen, že schvaluji to, co Stützle dělá, ale ještě ho v tom budu podporovat. Vlastně mi to přijde vtipné,“ rýpnul si do Gallaghera.

