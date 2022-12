Co to mělo být? Ovie se přiblížil Gretzkymu, pak to schytal od protihráče

Tři utkání gólově mlčel. Žádná extra velká porce zápasů, ale proti Philadelphii se chtěl konečně prosadit. I když to dlouho vypadalo, že se to nepovede, nakonec slavil. Dokonce dvakrát. Historie se nebude ptát na to, že to bylo do prázdné brány. Nadšený z toho ale nebyl domácí Konecny.

Začíná to být velké téma. Už to není teorie, Ovečkin je 99 gólů od legendární 99 Waynea Gretzkyho. Nic lehkého, ale ani nic nereálného. Naposledy se přiblížil dalšíma dvěma góly právě do odkryté sítě Flyers.

Mimochodem, právě góly do odkryté klece jsou jedním z klíčů k úspěchu. Ovečkin je totiž na druhém místě v historických tabulkách. Do prázdné brány se trefil už jednapadesátkrát. Na prvního Gretzkyho ztrácí pouhých pět gólů, tento rekord by měl tedy bez debat pokořit.

Například druhý gól z dnešní noci ukazuje, že takové góly nejsou náhodné. Nebylo jisté, že Capitals získají puk, nicméně Ovečkin skvěle předvídal a mířil do středního pásma. Tam od Kuzněcova dostal chytrou přihrávku o mantinel a pak…

Pak udělal domácí hráč Travis Konecny možná trochu zbytečné drama. Ovečkin nijak nebláznil, skoro neoslavoval, jen spokojeně pokynul na svou lavičku. Konecny však přijel, Ovečkina zastavil a gestem ukázal na bránu. „Co to mělo být,“ ptal se Rusa. Ten ještě dostal hokejkou do hrudi, vypadal značně překvapeně.

Šlo o výlev frustrace, který však nikdo moc nechápal. I proto se Konecnyho v šatnách novináři ptali, co za tím stálo. „Asi to nevypadalo tak strašně. Ale myslel jsem si, že před tím udělal kličku, že nás zesměšnil. Asi to nebylo tak špatné, jak jsem si myslel,“ povídal po zápase.

Frustraci domácích se nelze divit. Byla to už třináctá prohra z posledních patnácti zápasů, Flyers se raketově přibližují dnu tabulky.

Zatímco Philadelphia se musí dívat dolů, Ovečkin nahoru. K naprosto unikátnímu rekordu mu chybí méně než sto branek. Dokáže to?

