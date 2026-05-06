Co víc chce? Seattle nabízel Robertsonovi 15 milionů ročně, on ale odmítl

26. června 11:30David Zlomek
Okolo nadcházejícího draftu NHL je extrémní rušno a nejnovější zprávy ze zámoří odhalují až šokující vyjednávání. Podle několika ligových zdrojů v čele s Elliottem Friedmanem ze stanice Sportsnet dostal Seattle Kraken svolení od Dallasu Stars jednat s elitním křídelníkem Jasonem Robertsonem. Jenže...
Kraken, kteří zoufale shánějí velkou rybu do útoku poté, co už před uzávěrkou přestupů neuspěli s obří nabídkou pro Artěmije Panarina, vytáhli na Američana finanční balík: osmiletou smlouvu s ročním platem přibližně 15 milionů dolarů. Pokud by Robertson kývl, stal by se druhým nejlépe placeným hráčem celé NHL. Šokující pointou však je, že elitní útočník tuto astronomickou nabídku odmítl.
Povolení k vyjednávání přitom nebylo jen tak pro nic za nic. Dallas a Seattle už měli předběžně dohodnutou hráčskou výměnu, jejíž klíčovou součástí byla letošní sedmá volba v prvním kole draftu, která patří právě Kraken. Vše ale ztroskotalo na nesouhlasu samotného hráče. Friedman se domnívá, že Robertsonovo odmítnutí může pramenit spíše z jeho neochoty stěhovat se do Seattlu než z toho, že by věřil, že od někoho jiného dostane ještě víc.
Pro Dallas se však situace stává kritickou. Robertson se 1. července stane chráněným volným hráčem (RFA) a má za sebou další fantastickou sezonu, ve které v 82 zápasech nasázel 45 gólů a přidal 51 asistencí. Byla to pro něj už čtvrtá osmdesátibodová sezónu v řadě, přičemž jeho kariérním maximem zůstává 109 bodů z ročníku 2022/23.
Jim Nill sice označil podpis své hlavní ofenzivní zbraně za absolutní prioritu, jenže platový strop Stars svazuje ruce. Dallas má podle portálu PuckPedia k dispozici pouze něco málo přes 9 milionů dolarů, což nepokryje ani Robertsonovu kvalifikační nabídku ve výši 9,3 milionu dolarů.
Vedení Stars doufalo, že se s Robertsonem dokáže domluvit na kontraktu kolem 12 milionů dolarů ročně, což je částka, kterou v týmu pobírá jejich nejlépe placený muž Mikko Rantanen. I takový plat by sice od Dallasu vyžadoval dodatečné čistky v kádru (pravděpodobně včetně výměny dalšího chráněného volného hráče Mavrika Bourquea), jenže Robertson na tyto podmínky odmítá přistoupit.
Podle Friedmana jsou obě strany v představách o platu zhruba 2 miliony dolarů ročně od sebe. Vzhledem k tomu, že finanční propast se zdá být nepřekonatelná a námluvy se Seattlem zkrachovaly, přichází na řadu radikální řešení. Pierre LeBrun z TSN otvrdil, že Dallas už začal znovu obvolávat ostatní týmy, které o kanonýra v poslední době projevily zájem. Vše tak nasvědčuje tomu, že Robertsonův odchod prostřednictvím trejdu je v tuto chvíli nejpravděpodobnějším scénářem.