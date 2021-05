Colorado a Boston mohou být prvními postupujícími, Edmonton potřebuje vyhrát

Nedělní program v zámořské NHL může přinést první postupující do druhého kola play-off. Tři výhry mají na kontě hokejisté Colorada, kteří mají na dosah tzv. sweep, tedy vítězství v sérii bez porážky, proti St. Louis. Jediná výhra stačí k postupu také Bostonu proti Washingtonu. Nečekané trápení prožívají hráči Edmontonu, kteří po dvou porážkách nutně potřebují uspět na ledě Winnipegu.

20:30 Nashville Predators - Carolina Hurricanes

Stav série 1-2

Celý nedělní program ovšem otevře souboj Nashvillu s Carolinou. Tato série se zatím vyvíjí lépe pro hostující Hurricanes, kteří vyhráli oba domácí zápasy. Poslední duel však na svou stranu strhli brankou Duchena ve druhém prodloužení hráči Nashvillu, kteří by rádi na svůj výkon navázali i v čtvrtém utkání.

Zatím výborné výkony na straně Caroliny předvádí pětadvacetiletý brankář Alex Nedeljkovic, který i přes porážku 4:5 v posledním utkání drží fantastická čísla s průměrem pod dvě branky na zápas a s úspěšností nad 93%. Nedá se tedy příliš uvažovat nad tím, že dojde ke změně v brankovišti a Petr Mrázek nejspíš stále zůstane na střídačce.

Domácí se v utkání nejspíš budou muset obejít bez Viktora Arvidssona, který vynechal už třetí utkání série kvůli zranění v horní polovině těla. Hostům pak nejspíše nepomůže obránce Jaccob Slavin, kterého naopak trápí zranění v dolní polovině těla.

23:00 St. Louis Blues - Colorado Avalanche

Stav série 0-3

Prvním postupujícím do druhého kola play-off se může stát Colorado. Tomu se povedlo vyhrát všechny tři zápasy, navíc s poměrně drtivým skóre 15:5. Poslední zápas, který se hrál v noci z pátku na sobotu, vyhráli hosté 5:1 a skvěle se popasovali i s absencí suspendovaného Nazema Kadriho.

Domácím situaci neulehčuje ani široká marodka. Už před play-off v průběhu základní části přišli o beky Carla Gunnarssona a Vince Dunna, stejně jako útočníka Oskara Sundqvista. Během druhého utkání série s Coloradem byli zase zranění další beci Robert Bortuzzo a Justin Faulk, u kterých je návrat v nedělním zápase spíše nepravděpodobný.

Colorado tak proti oslabenému soupeři může slavit tzv. sweep, tedy nejrychlejší možný postup. Podaří se jim to?

01:00 Washington Capitals - Boston Bruins

Stav série 1-3

Postup do druhého kola play-off mohou slavit i hráči Bostonu. Těm se po porážce v prvním utkání série s Washingtonem povedlo vyhrát třikrát v řadě a po dvou vydřených výhrách v prodloužení navíc v posledním utkání dominovali (4:1).

Capitals s vědomím, že pro ně může sezona už dnes skončit, hodlají na ledě nechat všechno. Jenže, když se odečte nervozita z možného konce série a špatná nálada z důvodu třízápasové šňůry porážek, je i tak nálada na střídačce podle všeho na bodu mrazu a v týmu to skřípe. Velmi nelibě trápení klubu nese hlavní hvězda Alexandr Ovečkin.

Washington však potřebuje hodit vše za hlavu, jestli chce mít šanci proti rozjetému Bostonu. Za ten válí v play-off nejen první a druhá lajna, ale v klíčových okamžicích dokáží zabrat i hráči z třetí či čtvrté formace, a v tom tkví prozatím největší výhoda Bruins. V každém utkání totiž celý tým jede naplno a rozhodnout může kdokoliv.

01:30 Winnipeg Jets - Edmonton Oilers

Stav série 2-0

Nečekané trápení zatím sužuje Connora McDavida a Leona Draisaitla v sérii Edmontonu s Winnipegem. Jets se na hlavní hvězdy Olejářů připravili skvěle, dokáží je ubránit, a i díky tomu vedou v sérii 2-0. A to dokonce po výhrách na ledě soupeře.

Winnipeg přitom v závěru základní části předváděl matné výkony, a jen díky trápení dalších týmů na horších příčkách prošel do play-off i tak s komfortním náskokem. Jak se ale ukazuje, vyřazovací boje jsou zase jiná soutěž a z dosavadního průběhu série úvodního kola to vypadá, jako by si oba soupeři vyměnili pozice a je to naopak Edmonton, na koho padla deka v nejnevhodnější okamžik.

Jets ale rozhodně nesmí usnout na vavřínech. Stále proti nim stojí fenomén McDavid, který dokázal ve zkráceném ročníku překonat hranici 100 kanadských bodů a v 9 vzájemných zápasech proti Winnipegu v základní části zaznamenal neskutečných 22 bodů (7+15). A právě na něm záleží, jestli se Edmonton dokáže zmátořit a s velmi špatně rozehranou sérií něco udělat.

