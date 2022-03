Colorado chce navýšit svůj náskok na čele. Podaří se Anaheimu zastavit černou sérii?

Program ze středy na čtvrtek bude značně úspornější, nicméně fanoušci NHL si stejně přijdou na své. Už o půlnoci se začne hrát v Torontu, které přivítá New Jersey. O pár minut později vyjede Pittsburgh na kluziště Buffala. Zraky hokejové veřejnosti se jistě zaměří na Colorado, které má na dosah překonání hranice sta získaných bodů. Nejpozději se střetnou mužstva Anaheimu a Chicaga.

Torontu se povedlo před koncem přestupové uzávěrky ukořistit Colina Blackwella a Marka Giordana ze Seattlu. Zvlášť příchod velezkušeného zadáka může defenzívě Maple Leafs jedině pomoct. Jeden z adeptů na co nejvyšší umístění tentokrát změří síly s New Jersey, které se pohybuje ve spodních patrech Východní konference. Ďáblové si však naposledy s chutí zastříleli, favorizované Rangers porazili 7:4. Toronto jde do utkání s bilancí tří proher v uplynulých pěti zápasech.

Ani Pittsburgh na přestupovém trhu rozhodně nelenil. Podařilo se mu získat osmadvacetiletého Švéda Rickarda Rakella, jenž svou dosavadní kariéru strávil v Anaheimu. Za Tučňáky si už odbyl premiéru v noci na středu, kdy pomohl zdolat Columbus poměrem 5:1. V utkání se mimo jiné prosadil Radim Zohorna, který zapsal svou druhou trefu v letošním ročníku NHL. Na ledě Buffala budou Tučňáci favoritem, nicméně Šavle v posledních týdnech příliš neprohrávají.

Rozjeté Colorado směle útočí na hranici sta získaných bodů, momentálně jich má na kontě 95. Laviny by rády obhájily prvenství v základní části, avšak na body bude cílit i Vancouver. Ofenzívě už tak silného Colorada by měl pomoct útočník Lehkonen, pro kterého je výměna z Montrealu vysvobozením směrem k cílům v play-off. Hokejisté Canucks chtějí v Denveru odčinit tři domácí prohry za sebou.

Anaheim ještě stále bojuje o vyřazovací část, avšak na postup ztrácí už 8 bodů. Momentálně má nejhorší formu z celé soutěže, neboť padl sedmkrát v řadě. Kačeři naposledy uspěli 7. března doma proti San Jose. Chicago už je de facto bez šance na play-off. Velkou šanci prorazit bude mít brankář Lankinen, který by se měl po odchodu Fleuryho dostávat do brankoviště mnohem častěji.

00:00 Toronto Maple Leafs – New Jersey Devils

00:30 Buffalo Sabres – Pittsburgh Penguins

02:30 Colorado Avalanche – Vancouver Canucks

03:00 Anaheim Ducks – Chicago Blackhawks

