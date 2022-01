Colorado chce pokračovat v parádní formě, Washington potřebuje zlomit mizérii

I dnes v noci se musely výrazně měnit plány NHL. Na programu mělo být sedm duelů, ale nakonec se odehrají pouhé tři. Na led trápícího se Washingtonu přijíždí dobře naladěný Boston, Pastrňák tak bude chtít přidat další góly. Nezastavitelné Colorado bude hostit Seattle a Rangers si zkusí vyšlápnout na Los Angeles.

Dnes v noci sice moc českých hokejistů neuvidíme, ale aspoň se budeme moci soustředit na naší největší hvězdičku. David Pastrňák v posledním duelu proti Tampě konečně prolomil střelecké trápení, připsal si dva góly a dnes bude chtít určitě pokračovat. Do karet mu hraje také fakt, že Bruins přijíždí do Capital One Areny ve velké pohodě, zatímco Washington se trápí. Caps totiž padli třikrát za sebou, navíc v těchto duelech nezaznamenal ani jeden bod lídr Alexandr Ovečkin. Vrátí se dnes na špičku produktivity?

Další zápas by měl být jednoznačnou záležitostí. Avalanche budou proti Seattlu jasným favoritem, protože vyhráli devět z posledních desíti duelů. Seattle to má přesně naopak, zvítězil jen ve dvou případech a na výhru čeká už pět střetnutí. Příliš mu nepomůže ani skutečnost, že se do akce vrací po osmi dnech. Nás ale bude zajímat hlavně brankoviště Colorada, kde se představí Pavel Francouz, který pomohl k senzačnímu obratu proti Torontu osmnácti zákroky.

Rangers pomalu finišují svůj trip po Kalifornii. Po úspěšně zvládnutém zápase s Ducks je dalším týmem po cestě Los Angeles, které sice sužuje nemalá marodka, ale i přesto má celkem dobrou formu, když vyhrálo tři z posledních pěti zápasů. Jezdcům se však daří ještě více, jediným letošním přemožitelem byli Golden Knights. V případě dnešní výhry se navíc mohou vyšvihnout na první místo tabulky.

Kompletní program

01:00 Washington Capitals - Boston Bruins

03:00 Colorado Avalanche - Seattle Kraken

04:30 Los Angeles Kings - New York Rangers

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+