Colorado chce udržet Comphera. Zbydou ale dolary?

Jeden by si mohl myslet, že sobotní akvizice Ryana Johansena naznačuje, že dny J. T. Comphera v Coloradu jsou sečteny. Ale pozor, nemusí tomu tak být. Laviny se svého centra nechtějí jen tak vzdát a chtějí ho udržet. Problémem jsou peníze.

Krátce poté, co Avalanche získali Johansena, novinář Pierre LeBrun informoval, že Colorado má stále zájem o Comphera, nicméně jen za správnou cenu.

„Avs také nezabouchli dveře s možností podepsat Comphera. Ten bude mít status nechráněného volného hráče,“ připomíná LeBrun. „Aby se to stalo, musí to pro kluv dávat smysl. Compher bude chtít pořádně zaplatit, minulá sezona byla životní.“

Jak je správně zmíněno, Compher za sebou má sezonu, v níž získal 52 bodů. Do třetí lajny by byl naprosto ideálním hráčem, což Avs pochopitelně dobře ví. Nicméně problémem je jeho cena, jež raketově vyrostla.

Vzhledem ke slabé nabídce volných hráčů, zejména co se středních útočníků týče, dostane Compher pravděpodobně nabídky kolem 5 milionů dolarů ročně. Avalanche by si ho sice rádi udrželi, ale pokud by šlo opravdu o tuto částku, dali by ruce pryč.

Colorado mnohokrát ukázalo, že si svůj rozpočet pečlivě hlídá a nepřeplácí. Colorado i přes to udržuje kontakt s Compherovým táborem, ale dohoda se stále zdá nepravděpodobná, zejména po zisku Johansona.

Na trhu se totiž rozhodně najde někdo, kdo ty peníze dá. Dokonce se rýsuje konkrétní tým. Má jít o Chicago.

„Blackhawks a Compher? Zájem je cítít z obou stran. O Comphera je ale obecně v lize velký zájem,“ napsal například novinář Jay Zawaski.

Chicago by vlastně dávalo smysl. Nejen proto, že Compher pochází z okolí Chicaga, takže má k městu vztah, ale také pro to, že Blackhawks budou potřebovat centra, který by hrál za Connorem Bedardem a trochu ho učil, případně jistil.

Po odchodu Jonathana Toewse v týmu zeje díra. Jak ale zmínil Zawaski, Blackhawks nebudou v honbě za osmadvacetiletým centrem ani zdaleka sami. Pokud se dostane na trh, bude mít spoustu nápadníků.

