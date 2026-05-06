Colorado děkuje nečekaným hrdinům. Avs uštvali Minnesotu a vedou 3:1

12. května 10:00David Zlomek
Colorado Avalanche v pondělním čtvrtém zápase ukázalo svaly, ale to, co bylo na jeho výkonu proti Minnesotě Wild nejimpozantnější, byl fakt, že v klíčových momentech třetí třetiny nemuseli zvedat nejtěžší činky ti největší siláci. Když o výsledku rozhodoval jediný okamžik, udeřili hráči ze stínu hvězd.
Parker Kelly, křídelník ze čtvrté formace, který však v základní části dokázal nasázet úctyhodných 21 branek, propálil v čase 51:32 vše, co mu stálo v cestě, a zlomil nerozhodný stav. Jeho gól po přihrávce Jacka Druryho přiblížil největší favority na zisk Stanley Cupu na jediné vítězství od postupu do finále Západní konference.
Zatímco v sobotním třetím duelu dovolili Avalanche soupeři snížit stav série, tentokrát nenechali nic náhodě. Zásadní moment přišel těsně po vyrovnávací trefě Nica Sturma na 2:2. Namísto paniky přepnulo Colorado do módu totální ofenzivy.
Během pěti minut zasypali hosté brankáře Wallstedta čtrnácti střeleckými pokusy, rozdali několik tvrdých hitů a zamkli Wild v jejich vlastním pásmu. Tlak, který vyústil v Kellyho vítězný gól, byl ukázkou toho, co Avs celý rok zdobí.
Kromě Kellyho se prosadil i další hráč z nižších formací Ross Colton, kterému fantasticky nabil Nicolas Roy. Do branky Avalanche se navíc poprvé po měsíci postavil Mackenzie Blackwood a devatenácti zákroky dal týmu potřebný klid. I přes vynucené absence Artturiho Lehkonena a Sama Malinskiho tak Colorado ukázalo svou ohromnou sílu.
„Největší změnou oproti minulému zápasu bylo to, že jsme byli mnohem odhodlanější,“ pochvaloval si kouč Colorada Jared Bednar. „Dneska nehrál nikdo do počtu. Všichni dřeli, bez ohledu na čas na ledě. Z té šířky kádru máme prostě radost.“