Colorado devíti góly zničilo Edmonton! Rangers černou domácí sérii neukončili

9. listopadu 6:59Jan Šlapáček
V pořádnou exhibici se proměnilo utkání v Edmontonu. Colorado svého soupeře naprosto rozebralo a vyhrálo vysoko 9:1. Další hořkou pilulku museli polknout fanoušci Rangers, kteří se popáté v sezóně nedočkali vstřeleného gólu.
Edmonton bude chtít na noční zápas proti Avalanche velmi rychle zapomenout. Colorado dostalo zápas hned od začátku silně pod kontrolu a dělalo si se svým soupeřem, co se mu zachtělo. Celek z Denveru vyhrál vysoko 9:1 a nebyl daleko od vstřelení potupného desátého gólu. Poprvé v historii Avalanche se stalo, že si v jednom zápase připsali hned čtyři hokejisté po dvou vstřelených brankách.
Rangers se na začátku ročníku v Madison Square Garden nedaří a ani derby s Islanders nebylo výjimkou, když prohráli jednoznačně 0:5. Celek z Manhattanu odehrál doma sedm zápasů, všechny prohrál a pětkrát nedokázal vstřelit ani jeden gól.
Výbornou formu naopak potvrdil Anaheim, který vyhrál na ledě Vegas 4:3 po prodloužení. Ducks sice ztratili ve třetí třetině dvoubrankové vedení, Jacob Trouba však těsně před samostatnými nájezdy vystřelil svému týmu druhý bod.
New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins
2:1sn. (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)
Branky a nahrávky
20. Gricjuk, rozh. náj. Cotter – 33. Graves (Rust, Crosby).
Statistika
Střely na bránu: 24 – 34 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 7 – 9
Kdo se postavil do brankoviště?
Jake Allen (NJD) – 33 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,06 %, odchytal 65:00
Arturs Šilovs (PIT) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,00 %, odchytal 65:00
Česká a slovenská stopa
Šimon Němec (NJD) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 26:39
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:40
Tři hvězdy utkání
1. Jake Allen (NJD) - 33 zákroků
2. Arturs Šilovs (PIT) - 23 zákroků
3. Arsenij Gricjuk (NJD) - 1+0
Philadelphia Flyers - Ottawa Senators
2:3pp. (0:2, 1:0, 1:0 - 0:1)
Branky a nahrávky
32. Mičkov (Dvorak, Konecny), 50. Drysdale (Dvorak, Zegras) – 6. Stützle (Perron, Greig), 7. Amadio (Giroux, Pinto), 64. Stützle (Batherson, Chabot).
Statistika
Střely na bránu: 22 – 13 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 8 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Samuel Ersson (PHI) – 10 zákroků, 3 OG, úspěšnost 76,9 %, odchytal 63:19
Linus Ullmark (OTT) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 63:19
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Tim Stützle (OTT) – 2+0
2. Michael Amadio (OTT) – 1+0
3. Matvej Mičkov (PHI) – 1+0
Nashville Predators - Dallas Stars
4:5 (1:1, 2:1, 1:3)
Branky a nahrávky
18. Evangelista (Stastney, O'Reilly), 25. Hague (Blankenburg, Haula), 26. F. Forsberg (O'Reilly, Hague), 46. Stamkos (Blankenburg, Matthew Wood) – 7. Bourque (Heiskanen, Ljubuškin), 21. Hintz (W. Johnston, Heiskanen), 43. Hryckowian (Bäck, Bourque), 50. Erne (Blackwell, Petrovic), 51. Steel (W. Johnston, Rantanen).
Statistika
Střely na bránu: 21 – 22 | Přesilová hra: 1/4 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Justus Annunen (NSH) – 17 zákroků, 5 OG, úspěšnost 77,3 %, odchytal 57:53
Jake Oettinger (DAL) – 17 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Radek Faksa (DAL) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:10
Tři hvězdy utkání
1. Wyatt Johnston (DAL) - 0+2
2. Mavrik Bourque (DAL) - 1+1
3. Nicolas Hague (NSH) - 1+1
Toronto Maple Leafs - Boston Bruins
3:5 (2:2, 1:2, 0:1)
Branky a nahrávky
4. N. Robertson (Domi, Rielly), 14. Maccelli (N. Roy, Rielly), 37. Tavares (Nylander, Ekman-Larsson) – 4. M. Geekie (Lohrei), 4. Arvidsson, 23. Eyssimont (Chusnutdinov, Lohrei), 25. Pastrňák (H. Lindholm, M. Geekie), 57. Minten (Kastelic).
Statistika
Střely na bránu: 33 – 39 | Přesilová hra: 2/4 – 1/1 | Trestné minuty: 9 – 15
Kdo se postavil do brankoviště?
Anthony Stolarz (TOR) – 15 zákroků, 4 OG, úspěšnost 78,9 %, odchytal 24:41
Dennis Hildeby (TOR) – 19 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 32:30
Jeremy Swayman (BOS) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
David Pastrňák (BOS) – 1+0, +2 účast, 7 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:27
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:26
Tři hvězdy utkání
1. Morgan Geekie (BOS) - 1+1
2. Morgan Rielly (TOR) - 0+2
3. Mason Lohrei (BOS) - 0+2
Montreal Canadiens - Utah Mammoth
6:2 (1:1, 2:1, 3:0)
Branky a nahrávky
15. O. Kapanen (Děmidov, A. Carrier), 27. Caufield (Dobson), 34. Newhook (O. Kapanen), 54. Caufield (Slafkovský, Matheson), 58. Suzuki (Newhook), 60. K. Dach – 4. Yamamoto (Cole, Stenlund), 27. Crouse (Carcone, McBain).
Statistika
Střely na bránu: 24 – 27 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Samuel Montembeault (MTL) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6%, odchytal 60:00
Karel Vejmelka (UTA) – 18 zákroků, 6 OG, úspěšnost 75%, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, +2 účast, 3 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:55
Karel Vejmelka (UTA) – 18 zákroků, 6 OG, úspěšnost 75%, odchytal 60:00
Tři hvězdy utkání
1. Cole Caufield (MTL) - 2+0
2. Oliver Kapanen (MTL) - 1+1
3. Alex Newhook (MTL) - 1+1
Tampa Bay Lightning - Washington Capitals
3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
Branky a nahrávky
7. Lilleberg (Guentzel, D'Astous), 16. Guentzel (Hedman, Hagel), 49. Hagel (James, D'Astous) – 5. Duhaime (Frank, Dowd), 38. Carlson (Sandin, Protas).
Statistika
Střely na bránu: 19 – 30 | Přesilová hra: 1/2 – 0/1 | Trestné minuty: 11 – 23
Kdo se postavil do brankoviště?
Andrei Vasilevskij (TBL) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 59:34
Logan Thompson (WSH) – 16 zákroků, 3 OG, úspěšnost 84,2 %, odchytal 57:52
Česká a slovenská stopa
Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:54
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:27
Tři hvězdy utkání
1. Brandon Hagel (TBL) - 1+1
2. Jake Guentzel (TBL) - 1+1
3. Charles D´Astous (TBL) - 0+2
New York Rangers - New York Islanders
0:5 (0:2, 0:1, 0:2)
Branky a nahrávky
11. Horvat (Heineman, Palmieri), 20. Drouin (Duclair, Pageau), 39. Horvat (Drouin, Barzal), 58. Pageau (Holmström, Drouin), 60. Lee (Pageau, Duclair).
Statistika
Střely na bránu: 33 – 26 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Igor Šesťorkin (NYR) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 56:56
Ilja Sorokin (NYI) – 33 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Jaroslav Chmelař (NYR) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 8:00
Tři hvězdy utkání
1. Ilja Sorokin (NYI) – 33 zákroků
2. Bo Horvat (NYI) – 2+0
3. Jonathan Drouin (NYI) – 1+2
Carolina Hurricanes - Buffalo Sabres
6:3 (1:1, 2:0, 3:2)
Branky a nahrávky
5. Sebastian Aho (Svečnikov), 25. Svečnikov (K. Miller, Ehlers), 32. Kotkaniemi (Nyström, Hall), 41. Robinson (Kotkaniemi, Legault), 58. Jarvis (Staal), 59. Legault – 9. Power (Östlund), 44. Tuch (T. Thompson), 47. T. Thompson (McLeod, Tuch).
Statistika
Střely na bránu: 35 – 22 | Přesilová hra: 1/2 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Pjotr Kočetkov (CAR) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 59:01
Alex Lyon (BUF) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 58:47
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Andrej Svečnikov (CAR) – 1+1
2. Charles-Alexis Legault (CAR) – 1+1
3. Jesperi Kotkaniemi (CAR) – 1+1
St. Louis Blues - Seattle Kraken
3:4pp. (2:0, 0:2, 1:1 - 0:1)
Branky a nahrávky
6. Holloway, 10. Dvorský (Fowler, Bučněvič), 46. Kyrou (Broberg, R. Thomas) – 29. R. Evans (Tolvanen, Kartye), 36. Tolvanen (Dunn, Eberle), 60. Stephenson (Beniers, Montour), 62. S. Wright (Tolvanen, R. Evans).
Statistika
Střely na bránu: 19 – 30 | Přesilová hra: 1/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Joel Hofer (STL) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 61:57
Philipp Grubauer (SEA) – 16 zákroků, 3 OG, úspěšnost 84,2 %, odchytal 59:33
Česká a slovenská stopa
Dalibor Dvorský (STL) – 1+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 11:13
Tři hvězdy utkání
1. Shane Wright (SEA) - 1+0
2. Eeli Tolvanen (SEA) - 1+2
3. Jordan Kyrou (STL) - 1+0
Edmonton Oilers - Colorado Avalanche
1:9 (0:2, 1:4, 0:3)
Branky a nahrávky
32. McDavid (Draisaitl) – 14. C. Makar (D. Toews, MacKinnon), 15. C. Makar (D. Toews, MacKinnon), 23. Brindley (Malinski, Bardakov), 25. Drury (Burns, Olofsson), 30. Kelly (Brindley, Bardakov), 35. Kelly, 41. MacKinnon (Lehkonen, D. Toews), 46. MacKinnon (Colton), 55. Drury (Colton, Kelly).
Statistika
Střely na bránu: 24 – 34 | Přesilová hra: 1/5 – 0/7 | Trestné minuty: 14 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Stuart Skinner (EDM) – 9 zákroků, 4 OG, úspěšnost 69,2 %, odchytal 27:28
Calvin Pickard (EDM) – 16 zákroků, 5 OG, úspěšnost 76,2 %, odchytal 32:07
Scott Wedgewood (COL) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
David Tomášek (EDM) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:44
Martin Nečas (COL) – 0+0, +4 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 19:55
Tři hvězdy utkání
1. Parker Kelly (COL) - 2+1
2. Cale Makar (COL) - 2+0
3. Nathan MacKinnon (COL) - 2+2
Vancouver Canucks - Columbus Blue Jackets
4:3 (0:0, 2:2, 2:1)
Branky a nahrávky
26. DeBrusk (O'Connor, Räty), 40. O'Connor (Q. Hughes, Hronek), 47. Garland (T. Myers, Elias Pettersson), 55. Boeser (Sherwood, Reichel) – 27. Marčenko (Voronkov, Mateychuk), 34. Voronkov (Marčenko, Fantilli), 50. Marčenko (Voronkov, Fantilli).
Statistika
Střely na bránu: 25 – 32 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 10 – 21
Kdo se postavil do brankoviště?
Kevin Lankinen (VAN) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 59:51
Elvis Merzļikins (CJB) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 58:03
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 23:13
Tři hvězdy utkání
1. Drew O'Connor (VAN) - 1+1
2. Kirill Marčenko (CBJ) - 2+1
3. Brock Boeser (VAN) - 1+0
Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks
3:4pp. (1:1, 0:2, 2:0 - 0:1)
Branky a nahrávky
6. Howden (W. Karlsson, Hanifin), 44. Dorofejev (Eichel), 55. Korczak (Barbašev, Marner) – 16. Vatrano (Zellweger, Trouba), 31. Leo Carlsson (Terry), 37. Leo Carlsson (Zellweger), 65. Trouba (Leo Carlsson).
Statistika
Střely na bránu: 39 – 29 | Přesilová hra: 1/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Akira Schmid (VGK) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 64:10
Petr Mrázek (ANA) – 36 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 64:28
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -1 účast, 8 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:58
Petr Mrázek (ANA) – 36 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 64:28
Tři hvězdy utkání
1. Jacob Trouba (ANA) - 1+1
2. Leo Carlsson (ANA) - 2+1
3. Kaedan Korczak (VGK) - 1+0
San Jose Sharks - Florida Panthers
3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Branky a nahrávky
18. Celebrini (W. Smith, Desharnais), 24. Gaudette (Orlov, Liljegren), 60. Wennberg (Graf, W. Smith) – 24. Marchand (Lundell, Luostarinen).
Statistika
Střely na bránu: 23 – 38 | Přesilová hra: 0/2 – 0/5 | Trestné minuty: 10 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Jaroslav Askarov (SJS) – 37 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,3 %, odchytal 60:00
Daniil Tarasov (FLA) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 58:08
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Jaroslav Askarov (SJS) - 37 zákroků
2. Macklin Celebrini (SJS) - 1+0
3. Brad Marchand (FLA) - 1+0
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.