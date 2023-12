Colorado hostí Anaheim, Buffalo na svém stadionu přivítá Detroit

Na dnešním programu je osm zápasů. Úvodní vhazování padnou v 1:00 na ledech Columbusu a Ottawy, to poslední pak ve 4:00 v zápase Vancouveru s New Jersey.

Colorado prohrálo v posledních třech zápasech. Postupně nestačilo na Arizonu, právě na Anaheim a Los Angeles. Laviny tak mají Kačerům co vracet. Anaheim proti Coloradu zvítězil 4:3 po nájezdech a přerušil sérii osmi porážek v řadě! Dokáže favorizovaný celek porazit i dnes na jeho stadionu?

Buffalo nemá zrovna ideální formu. Z posledních pěti zápasů se pouze jedenkrát radovalo z vítězství. Bylo tomu tak po překvapivém skalpu Rangers. Detroit je na tom nyní naopak velmi dobře. Z posledních šesti odehraných duelů vzešel pětkrát jako vítěz. Red Wings navíc hlásí velmi cennou posilu, do týmu se postupně zapojuje Patrick Kane. Do duelu se Sabres by však ještě zasáhnout neměl.

Share on Google+