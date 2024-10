Colorado kouše debakly. Děláme dětské chyby, soptil Makar

Po prvních dvou prohrách se zdálo, že Colorado jde správným směrem. Stačilo napravit pár drobných chyb, nechat brankáře v pohodě a výhry by se začaly hromadit. Hlavní trenér Jared Bednar tuto myšlenku dokonce vyjádřil na pondělní tiskové konferenci po zápase. Ale to se nakonec zdaleka nestalo. Avalanche dostali od New York Islanders výprask 2:6 a v sezoně zatím třikrát prohráli.

„Neexistují žádné výmluvy. Naše hra se mi dnes večer nelíbila,“ řekl Bednar. „Úplně ve všem. Bylo to hrozné.“

Avs do utkání vstoupili aktivně a měli skvělou první pětiminutovku. Dokonce se jim podařilo vstřelit první gól zápasu, a to devatenáctiletému Calumu Ritchiemu, který si připsal svůj první gól v NHL v kariéře. Jenže místo toho, aby na tuto hru navázali, se led začal pomalu přiklánět na stranu Islanders.

V polovině první třetiny už byl stav 1:1 a počet střel 11:10. Na konci druhé třetiny se Islanders dostali do vedení. V následujících 25 minutách New York zcela ovládl hru, přestřílel Av 16-5 a vstřelil tři góly. Na jedné straně to byla čistá dominance týmu Patricka Roye. Na druhou stranu se Colorado dopustilo nepředstavitelného množství chyb, které vedly k několika gólům v jeho neprospěch.

Co bylo pro Avs ještě horší, bylo to, odkud tyto chyby pocházely. Hvězdný obránce Cale Makar odehrál snad nejhorší zápas za dlouhou dobu. V každém z posledních tří gólů Islanders před prázdnou brankou vedly Makrovy chyby přímo k tomu, že puk skončil v síti.

Tyto góly nejprve posunuly stav utkání z 2:1 na 4:1. A poté, co Casey Mittelstadt vstřelil na začátku třetí třetiny svůj třetí gól v řadě a vdechl Avs život, Makarův neúspěch při krytí Anthonyho Duclaira v obranném pásmu ukončil zápas. Bylo to 5:2 a od té doby se Coloradu nepodařilo získat nic zpět.

„Několik opravdu hloupých dětinských chyb a z takových věcí se musíte poučit,“ řekl Makar o třech gólech, za které otevřeně vzal odpovědnost. „Musím být pro kluky lepší. Hodně z toho je na mně.“

Colorado před vhozením puku oznámilo, že Makarův parťák z obrany Devon Toews utrpěl zranění v dolní části těla a bude chybět. Bez něj nastoupil poprvé Oliver Kylington a zaujal Toewsovo místo v první dvojici. Makar však nechtěl svalovat vinu za výkon na Toewsovu absenci.

„Měl bych být schopen hrát se všemi kluky,“ řekl. „Jsme tady velmi schopný obránci, měli bychom být schopni vytvářet dobré dvojice.“

Share on Google+