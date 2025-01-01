Colorado loví střelce: bývalá hvězda Buffala dostává poslední šanci

21. srpna 10:00David Zlomek
Colorado Avalanche posilují ofenzivu. Do týmu přichází třicetiletý švédský křídelník Victor Olofsson, který podepsal jednoletou smlouvu v hodnotě 1,575 milionu dolarů. Klub tak sází na zkušeného střelce, jenž by měl být využit především ve spodních formacích a na přesilovkách.
Olofsson strávil uplynulou sezonu ve Vegas Golden Knights, kde odehrál 56 zápasů základní části a zaznamenal 15 branek a 14 asistencí. V play-off přidal čtyři body v devíti duelech. Výrazně se tak zvedl oproti katastrofálnímu ročníku 2023/24 v Buffalu, kdy zvládl jen sedm gólů a celkově 15 bodů v 51 zápasech.
Švédský útočník je známý jako přesilovkový specialista. V NHL má na kontě už 105 gólů, z toho 41 právě v početních výhodách. Své maximum si stanovil ještě v dresu Sabres, když v sezoně 2022/23 nasázel 28 branek. Celkově má za sedm let v lize průměr více než 20 gólů a 20 asistencí na sezonu.
Colorado tímto krokem pokračuje ve své strategii budování širokého kádru. V posledních letech totiž Avalanche trápily opakované zdravotní problémy, které často donutily trenéry využít i padesátku různých hráčů během jednoho ročníku. Olofsson by se tak mohl dočkat většího herního prostoru, než by odpovídalo jeho papírové roli.
Na soupisku Avs přidává variabilitu, dokáže nastoupit na levém i pravém křídle a trenér Jared Bednar může využít jeho střelecký instinkt při hře v přesilovce. Olofsson je navíc reálnou alternativou k méně prověřeným hráčům, jakými jsou Daniil Guščin nebo Ivan Ivan.
V současnosti mají Avalanche dvanáct zkušených útočníků pod smlouvou. Spodní šestku tvoří Ross Colton, Joel Kiviranta, Parker Kelly, Jack Drury, Logan O’Connor a nově právě Olofsson. O’Connor však začne sezonu na listině zraněných, což Švédovi otevírá prostor. V přípravě se také ukáže ruský centr Zachar Bardakov, jenž přichází z KHL.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.