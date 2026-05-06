Colorado nadělilo bůra Minnesotě, Nečas dvakrát asistoval

12. května 6:46

Radim Sochor

Colorado zvládlo druhý venkovní zápas a odčinilo minulou porážku. V sérii vede 3:1 a v příštím zápase bude moct stvrdit postup před vlastními fanoušky.

 

Minnesota se v desáté minutě dostala do vedení po gólu Jurova. Ve druhé části hosté srovnali a měl v tom prsty Martin Nečas, když přihrál Kadrimu. Třetí část tak slibovala velké drama.

Nejprve se ve 47. minutě trefil Colton, poté v padesáté minutě Wild vyrovnali, když se po brilantní přihrávce Hughese prosadil Sturm. Dvaapadesátá minuta přinesla rozhodující branku. Parker Kelly dostal nabito na osu hřiště a z první propálil vše, co mu stálo v cestě. Avs na samém konci trefili dvakrát prázdnou branku a odváží si výhru 5:2.

Minnesota Wild – Colorado Avalanche
2:5 (1:0, 0:1, 1:4)
Stav série: 1:3

Branky a nahrávky
10. Jurov (Faber, Tarasenko), 50. Sturm (Q. Hughes) – 27. Kadri (Nečas), 47. Colton (N. Roy), 52. Kelly (Drury), 60. MacKinnon (Nečas), 60. Nelson

Statistiky
Střely na bránu: 21 – 34 | Přesilová hra: 1/4 – 1/2 | Trestné minuty: 8 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?
Jesper Wallstedt (MNS) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 58:30
Mackenzie Blackwood (COL) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COl) – 0+2, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:32

Tři hvězdy utkání
1. Parker Kelly (COL) 1+0
2. Jesper Wallstedt (MNS) 29 zákroků
3. Nazem Kadri (COL) 1+0

