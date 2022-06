Colorado našlo svou hymnu! Jak vznikla tradice, která k Avs neodmyslitelně patří?

Colorado si během posledních let našlo parádní tradici. V domácím Pepsi Center rozezpívala fanoušky píseň, která frčela na přelomu tisíciletí. Song „All the Small Things“ neboli „Všechny tyto maličkosti“ se u fanoušků Avs velmi rychle uchytil a je jedním ze symbolů letošní poutě za Stanley Cupem.

Celá historie s písní od skupiny blink-182 měla počátek už v roce 2019. Craig Turney je dýdžejem Avalanche už od roku 2007. Na podzim roku 2019 jej v rádiu zaujala hitovka od americké punk rockové skupiny, která byla vydána již v roce 1999.

Po několika dnech se ji rozhodl zařadit na playlist domácích zápasů v Ball Aréně. „Když jsme píseň poprvé hráli a ztišili ji, tak jsme slyšeli, že pár lidí pokračuje ve zpěvu. Ke konci dalšího zápasu jsme cítili, že tu tvoříme něco výjimečného. Poté jsme museli vymyslet, jak to nejlépe uchopit,“ začal.

Předem netušil, jak dobře bude na píseň fanouškovská základna reagovat. Po několika zápasech si však udělal jasný obrázek. „Jednoduše to milovali. Bylo to vlastně úplně přirozené, do ničeho jsme fanoušky netlačili. Všichni se do té písničky vcítili s naprostou vášní,“ vzpomínal na chvíle, kdy slavnou skladbu zahrál poprvé. Píseň většinou DJ zařadil až v polovině třetí třetiny, ale samozřejmě musel vycítit, kdy je ten správný čas na přehrání songu.

Začínající tradici se jim snažil rozbít koronavirus a bublinové play off. Dýdžejové v bublině však dostali přesnou instrukci, kdy píseň hrát a Turney byl z jejich práce nadšen. „Všechny instrukce kluci splnili. Myslím si, že to bylo hodně důležité, aby nám tradice neumřela. Když jste píseň slyšeli z pozadí v televizi, měli jste pocit, že jste na zápase a fandíte Avs, i když tomu tak nebylo,“ smál se denverský DJ.

Na jiný level fanoušci skladbu povýšili i během letošního play off. Přes osmnáct tisíc fanoušků na domácích zápasech zpívalo z plných plic. A této extra nakopávačky si všímají i sami hráči.

„Letos to bylo hlasitější než kdy dřív. Pokud by fanoušci mohli, tak by snad dozpívali celou skladbu,“ vyjádřil se kapitán Landeskog. „Když jste na ledě, tolik to nevnímáte. Ale když jste zrovna na střídačce, tak máte čas si sednout, rozhlédnout se a vnímat tu atmosféru. Teď je to naše píseň.“

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+