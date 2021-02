Colorado poprvé v sezoně vyzve Arizonu. Rozjetí Kings narazí na Minnesotu

Konec pracovního týdne a začátek víkendu zpestří příznivcům nejlepší hokejové ligy světa tři utkání. Pastrňákův Boston zavítá na led New Yorku Rangers, Arizona pak poprvé narazí na Colorado.

01:00 New York Rangers – Boston Bruins

Druhé utkání v New Yorku ve dvou dnech, po představení proti Ostrovanům ale tentokráte vyzve Boston Rangers.

Proti Jezdcům mají Medvědi letos zatím takřka perfektní bilanci, ze dvou střetnutí totiž vytěžili čtyři body a jen jednou proti nim svěřenci Davida Quinna uhráli alespoň bod.

Rangers nehraje do karet ani forma v aktuální sezoně. Stačí se podívat na tabulku, kde mužstvu z Madison Square Garden patří v rámci Východní divize šesté místo s patnácti body. Jeden bod za nimi jsou ale New Jersey a Buffalo, oba celky mají oproti New Yorku tři, respektive dva duely k dobru.

Jezdci uplynulé střetnutí prohráli. Nad jejich síly byla Philadelphia, která je porazila těsným poměrem 4:3.

Jak Boston tak New York ale trápí marodka. Na jedné straně jsou v tuto chvíli mimo hru Kaše, Grzelcyk, Zbořil, Krejčí či Kevan Miller, na té druhé jsou pak mezi zraněnými Chytil, Trouba, Kakko a K'Andre Miller.

02:00 Minnesota Wild – Los Angeles Kings

Dvě podceňovaná mužstva hrající v obrovské formě.

Minnesota dlouhodobě nepatří k favoritům soutěže, každopádně letos směřují k zajímavému výsledku.

Wild nenápadně stoupají tabulkou, aktuálně se nachází na páté příčce s dvaceti body na kontě. Společně s Avalanche ale mají nejméně zápasů a v případě pokračování dobré formy se mohou brzy dostat ještě výš.

Divočáci se vezou na vítězné vlně – dvakrát porazili Anaheim, jednou San Jose a naposledy také silné Colorado.

Totéž však platí také o jejich nadcházejícím oponentovi.

Od Los Angeles se před začátkem ročníku příliš neočekávalo, zatím se jim ale daří ligu udivovat. V případě bodového zisku na ledě Minnesoty se Králové mohou posunout až na druhou příčku v Západní divize.

Úctyhodná je také série výher Kings. Parta kolem kapitána Anžeho Kopitara totiž zvítězila v posledních šesti kláních v řadě, včetně dvou soubojů se St. Louis.

03:00 Arizona Coyotes – Colorado Avalanche

Program uzavře první letošní konfrontace Arizony s Coloradem.

Kojoti pokračují osmi zápasovou šňůru domácích zápasů, do konce které jim zbývají dvě utkání. V zádech navíc mají dvě vítězství v řadě, obě přišly proti Kačerům z Anaheimu.

S jednadvaceti body na kontě se Pouštní psi drží na čtvrtém místě tabulky Západní divize, nicméně na záda jim dýchají hned čtyři soupeři, kteří oproti nim drží zápasy k dobru. Jedním z těchto soků je také Colorado.

Avalanche odehráli o tři utkání méně, než právě Arizona, a tak se dvoubodová propast mezi nimi jeví jako velmi nevýrazná.

Laviny navíc budou mít na ledě Yotes velkou motivaci Coloradu se totiž nepodařily poslední dva zápasy – po porážce 0:3 s Vegas Golden Knights přišla další neúspěch v podobě prohry 2:6 proti Minnesotě.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+