Colorado přepisovalo historii. Má nejvíce venkovních výher za sebou

Vyhrát pár zápasů za sebou? Pro některé týmy to na úvod sezony není problém. Nicméně série, kterou tahá Colorado, je nesmírně působivá. A už i historická! V noci na středu totiž Avs vyhráli na ledě Islanders, čímž zaznamenali již patnáct výher venku za sebou.

Díky výhře nad Islanders se Avalanche osamostatnili na čele historické tabulky, jelikož až do tohoto zápasu ho sdíleli s Buffalem, jemuž se podařilo venku vyhrát čtrnáctkrát v řadě v roce 2006.

Jedná se o sérii pouze v základní části, nicméně na velkém úspěchu to nic nemění. Colorado v regulérní sezoně prohrálo na ledě soupeře naposledy 4. března!

„Je to o sebevědomí a charakteru týmu,“ řekl k tomu útočník Ryan Johansen, jenž se k týmu přidal teprve v létě. „Věříme si. To je vlastně naše největší síla, každý věří sobě i tomu, co dokážeme společně. Když nám to nejde, nepřestáváme tlačit.“

Není to jen dlouhá série. Start obecně vychází celku z Denveru na jedničku. Stále si udržuje stoprocentní bilanci, zatím je z toho šest výher v řadě.

„Měli jsme ale spoustu štěstí,“ zdvihá varovný prst trenér Jared Bednar. „Kluci si to uvědomují. Pořád se snažíme zlepšovat. Zrovna dnes (proti Isles, 7:4) to byla přestřelka. Trochu divoký zápas, ale vlastně se mi líbilo, jak jsme to ke konci zvládli.“

Před Avs tak stojí další úkoly. Ten první hned v nadcházejícím zápase. Nejdelší šňůra výher na začátku ročníku v historii organizace (včetně Quebecu) je sedm utkání. Colorado je v současném rozpoložení rozhodně schopné tohle zvládnout.

Mimo to se daří i jednotlivcům. Mikko Rantanen proti Isles zapsal třístou asistenci v kariéře, zatímco gólman Alexandar Georgijev se stal teprve osmým brankářem v historii NHL (a prvním v historii Avs), který vychytal všech šest prvních výher v sezoně.

