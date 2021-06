Colorado prohrálo třikrát v řadě. Vynutí si sedmý zápas?

Laviny si v první kole poradily s Bluesmany nejrychlejším možným způsobem a také do série s Vegas vstoupili svěřenci Jareda Bednara skvěle. Po dvou domácích výhrách však následovaly tři porážky a nyní mají hokejisté Colorada nůž na krku. Zvládnou šesté utkání a vynutí si rozhodující zápas, nebo se Zlatí rytíři povezou na vítězné vlně i nadále? Tato tajenka se začne vyjasňovat tři hodiny po půlnoci.

03:00 Vegas Golden Knights – Colorado Avalanche

Stav série: 3-2

Vstup do této série vyšel Coloradu na podtrženou jedničku. Po demolici Bluesmanů došlo také na hokejisty Vegas, kteří po prvním zápase odjížděli z ledu s pocitem porážky v poměru 7-1. Jednalo se o první a možná také poslední vystoupení Robina Lehnera v tomto play off. Od druhého zápasu hájil svatyni Zlatých rytířů Marc-Andre Fleury, a i když to ve druhém zápase ještě v prodloužení nevyšlo, tak od třetího zápasu se štěstěna překlopila na opačnou stranu kluziště.

Hokejisté Golden Knights svého soupeře jednoznačně přestříleli jak ve druhém zápase, jenž ještě nevyšel, tak také ve třetím a ve čtvrtém. Třetí utkání mělo rovněž lépe rozjeto Colorado, které vedlo o jednu branku ještě v 55. minutě, ale domácímu celku se povedlo dvěma brankami skóre zvrátit na konečných 3-2. Čtvrtý zápas byl naprosto v režii svěřenců Petera DeBoera, jenž zvítězili poměrem 5-1.

V pátém utkání Colorado po dvou třetinách vedlo poměrem 2-0 a už to vypadalo, že třetí bod si připíší právě Laviny. Ve 45. minutě už bylo však srovnáno a obrat v první minutě prodloužení dokonal Mark Stone, jenž přesně zakončil svůj protiútok po levé straně.

„Nálada v týmu je velmi dobrá, víme, co musíme udělat. Během základní části jsme si ověřili, že na ledě Vegas hrát umíme, ale bohužel v této sérii jsme to zatím nepotvrdili. Pokud budeme v šestém zápase o malinko lépe nakládat s kotoučem, než tomu tak bylo v předešlých utkáních, tak zvítězíme a pojedeme domů na sedmý zápas,“ okomentoval nynější situaci trenér Colorada Jared Bednar.

„Stále myslíme pozitivně,“ začal obránce Lavin Cale Makar. „Minulý zápas jsme měli 90% času pod kontrolou, avšak vinou několika špatných rozhodnutí a brejků to nevyšlo. Pochopitelně jsme ten chtěli zápas vyhrát, ale série se hraje na sedm zápasů. Jak už jsem řekl, náladu máme dobrou a půjdeme si pro výhru.“

