Colorado rozstřílelo Montreal, Dallas veze body ze Seattlu

Na programu dnešní noci byla pouze tři utkání. Hned v tom prvním byla k vidění solidní přestřelka, Colorado nasázelo Montrealu osmičku.

MONTREAL CANADIENS - COLORADO AVALANCHE

4:8 (1:4, 1:2, 2:2)

V Montrealu padlo 12 gólů

Přestřelka. Fanoušci ofenzivního hokeje museli být nadšeni. Colorado na ledě Montrealu vedlo 3:0 už na začátku deváté minuty. Ve 24. minutě to bylo dokonce 6:1 a Allen zmizel z branky. Na konci třetí třetiny se to navíc porvalo, a tak to byl zápas se vším všudy.

Branky a nahrávky

19. Jos. Anderson (Kovacevic, Suzuki), 40. Gurjanov (Suzuki, Drouin), 49. Ylönen(Wideman, Savard), 51. Matheson (Jos. Anderson, Savard) – 3. Lehkonen (L. O'Connor, D. Toews), 7. Byram (Girard), 9. Nieto (Eller, L. O'Connor), 16. Lehkonen (Rantanen, Makar), 22. Rantanen (Rodrigues, D. Toews), 24. Compher (Ničuškin, Lehkonen), 49. MacKinnon (Makar, Ničuškin), 54. Ničuškin (Makar, MacKinnon).

Statistika

Střely na bránu: 19 – 33 | Přesilová hra: 1/2 – 3/3 | Trestné minuty: 25 – 13



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Allen (MTL) – 9 zákroků, 6 OG, úspěšnost 60,0 %, odchytal 23:58

Samuel Montembeault (MTL) – 16 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 36:00

Alexandar Georgijev (COL) – 15 zákroků, 4 OG, úspěšnost 78,9 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Artturi Lehkonen (COL) – 2+1

2. Cale Makar (COL) – 0+3

3. Devon Toews (COL) – 0+2

TORONTO MAPLE LEAFS - BUFFALO SABRES

3:4 (0:0, 2:1, 1:3)

Obrat Buffala

Toronto vedlo ve 34. minutě 2:0, ale Buffalu se během necelých sedmnácti minut podařilo otočit skóre na 4:2 v jeho prospěch. Maple Leafs ještě v závěru zápasu snížili na rozdíl jedné branky, ale vyrovnat se jim už nepodařilo.

Branky a nahrávky

22. Matthews (Kerfoot, Marner), 25. Järnkrok (Marner, Matthews), 59. W. Nylander(Matthews) – 35. Quinn (Peterka, Power), 44. Tuch (Ta. Thompson, Power), 50. Cozens (Stillman, Peterka), 52. Tuch (J. Skinner, Cozens).

Statistika

Střely na bránu: 28 – 29 | Přesilová hra: 0/1 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Matt Murray (TOR) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 56:15

Craig Anderson (BUF) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:16



Tři hvězdy utkání

1. Alex Tuch (BUF) 2+0

2. Dylan Cozens (BUF) 1+1

3. Auston Matthews (TOR) 1+2

SEATTLE KRAKEN - DALLAS STARS

2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Dallas zvítězil ve všech třetinách

Dallas v Seattlu zvítězil už v sobotu a dnes tomu nebylo jinak. Hráči Stars ovládli všechny třetiny a znovu se dotáhli na první Vegas v tabulce Západní konference. Manko už je pouze jednobodové.

Branky a nahrávky

15. Gourde (Dunn, Frödén), 34. Tolvanen (Dunn) – 4. Dadonov (W. Johnston, Heiskanen), 6. Ja. Benn (J. Robertson, Pavelski), 24. Pavelski (Ja. Benn, Heiskanen), 34. W. Johnston(Dadonov, R. Suter), 41. J. Robertson (Heiskanen, Ja. Benn).

Statistika

Střely na bránu: 28 – 32 | Přesilová hra: 0/2 – 3/4 | Trestné minuty: 8 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Martin Jones (SEA) – 27 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,4 %, odchytal 60:00

Jake Oettinger (DAL) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:18



Tři hvězdy utkání

1. Jamie Benn (DAL) 1+2

2. Miro Heiskanen (DAL) 0+3

3. Vince Dunn (SEA) 0+2

