Colorado s Carolinou krůček od postupu! Buffalo slaví výhru v Bostonu

24. dubna 7:22Jan Šlapáček
Hokejisté Colorada a Caroliny zvládli přechod na venkovní kluziště a dokráčeli si pro třetí vítězství v sérii. Výhru před fanoušky hostů oslavilo i Buffalo, které se poprvé dostalo do vedení.
Boston se i ve třetím utkání dokázal dostat do vedení, které ale neudržel a před vlastními fanoušky prohrál. O osudu celého duelu rozhodla třetí třetina, kterou ovládli hokejisté Sabres a dokráčeli k vítězství 3:1. Do branky Buffala se tentokrát postavil od začátku Alex Lyon a tento tah trenérskému týmu vyšel dokonale.
Výkony Senators v play-off zůstávají drobně za očekáváním a celek z hlavního města Kanady je na pokraji vyřazení. Hurricanes svého soupeře přehráli a vyhráli těsně 2:1. První hvězdou duelu byl vyhlášen Logan Stankoven, jemuž série s Ottawou sedí a pravidelně boduje.
Jednu výhru od postupu je po dnešní noci i Colorado, které na ledě Los Angeles vyhrálo 4:2. Kings znovu podali solidní výkon a bojovali až do samotného konce, zkušený tým Avalanche si ale vše zvládl pohlídat. První gól v letošních vyřazovacích bojích vstřelil Cale Makar.
Boston Bruins - Buffalo Sabres
1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Stav série: 1:2
Branky a nahrávky
24. Jeannot (Kastelic, McAvoy) – 31. Byram (Östlund, Power), 45. Tuch (Krebs, Byram), 59. Östlund (Quinn).
Statistika
Střely na bránu: 25 – 28 | Přesilová hra: 0/4 – 0/5 | Trestné minuty: 10 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Jeremy Swayman (BOS) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 58:14
Alex Lyon (BUF) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 59:55
Česká a slovenská stopa
David Pastrňák (BOS) – 0+0, -3 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:21
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, -2 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě: 19:54
Tři hvězdy utkání
1. Alex Tuch (BUF) - 1+0
2. Alex Lyon (BUF) – 27 zákroků
3. Jeremy Swayman (BOS) – 25 zákroků
Ottawa Senators - Carolina Hurricanes
1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Stav série: 0:3
Branky a nahrávky
37. Batherson (Cousins) – 6. Stankoven (Hall, Robinson), 38. Blake (K. Miller, Hall).
Statistika
Střely na bránu: 22 – 27 | Přesilová hra: 0/5 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Linus Ullmark (OTT) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 58:01
Frederik Andersen (CAR) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Logan Stankoven (CAR) - 1+0
2. Frederik Andersen (CAR) - 21 zákroků
3. Drake Batherson (OTT) - 1+0
Los Angeles Kings - Colorado Avalanche
2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Stav série: 0:3
Branky a nahrávky
26. T. Moore (Laferriere, Byfield), 56. Kempe (Panarin, Laferriere) – 6. Landeskog (N. Roy, Manson), 33. C. Makar (D. Toews, Lehkonen), 48. Lehkonen, 58. Nelson.
Statistika
Střely na bránu: 26 – 23 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Anton Forsberg (LAK) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 57:56
Scott Wedgewood (COL) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:37
Tři hvězdy utkání
1. Artturi Lehkonen (COL) - 1+1
2. Alex Laferriere (LAK) - 0+2
3. Cale Makar (COL) - 1+0