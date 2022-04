Colorado se může bodově dotáhnout na Floridu. Přidá Ovečkin další góly?

Noc z pátku na sobotu přinese čtyři utkání. Do boje půjdou například hokejisté Colorada, kteří se budou moci bodově vyrovnat Floridě, nebo Minnesota bude moci Bluesmanům odskočit na rozdíl dvou bodů. Alexandr Ovečkin bude na půdě Arizony moci ke svým padesáti brankám přidat další.

Zápas mezi Columbusem a Ottawou už dění okolo play off nikterak neovlivní. Oba celky už jsou smířeny s faktem, že opět zůstanou před branami play off. Oba týmy do utkání půjdou s četnou marodkou, a tak lze favorita zápasu hledat jen těžko. Modrokabátnicí prohráli tři utkání v řadě, ve stejném období získali Senátoři tři body.

Papírově poměrně jasnou záležitostí by mělo být utkání mezi domácí Minnesotou a hosty ze Seattlu. Wild se v prvním kole play off potkají s Bluesmany, se kterými mají v tuto chvíli shodný počet bodů. Na dálku tak v závěru základní části budou hrát o výhodu domácího prostředí, přičemž lepší výchozí pozici má právě Minnesota, která má jeden zápas k dobru. Svou první stobodovou sezónu si může připsat Kirill Kaprizov, který má pět zápasů před koncem sedmadevadesát bodů.

Největším lákadlem nočního programu je duel mezi Edmontonem a Coloradem. Olejáři to měli v poslední době s nadstavbou v podobě play off nahnuté, nicméně poslední tři zápasy parta okolo Connora McDavida zvládla, čímž se kanadský celek posunul do klidnějších vod. Hokejisté Avalanche prohráli poslední dvě utkání a na dálku bojují s Floridou o prvenství v základní části.

Čtyři a půl hodiny po půlnoci bude vhození úvodní buly v Arizoně, kde domácí Kojoti přivítají hokejisty z Washingtonu. Favoritem zápasu jsou bezpochyby hosté, kteří ladí formu na play off. Z posledních osmi zápasů hokejisté Capitals získali alespoň bod v sedmi z nich a jistě by rádi v podobném duchu pokračovali. V předešlém zápase si Alexandr Ovečkin připsal padesátou branku v tomto ročníku. Jednalo se o devátou sezónu, ve které si washingtonská mašina na góly připsala minimálně padesát branek. Deset takových sezón v historii NHL zatím nikdo neměl.

Kompletní program:

01:00 Columbus Blue Jackets – Ottawa Senators

02:00 Minnesota Wild – Seattle Kraken

03:00 Edmonton Oilers – Colorado Avalanche

04:30 Arizona Coyotes – Washington Capitals

