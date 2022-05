Colorado se na výhru pořádně nadřelo, Tampa školila Floridu v přesilovkách

Druhé kolo play-off začalo! Do vedení v sériích se dostali hokejisté Colorada a Tampy, kteří dokázali potvrdit svoji kvalitu. Jak zápasy vypadaly?

FLORIDA PANTHERS - TAMPA BAY LIGHTNING

1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

STAV SÉRIE: 0:1

Tampa řádila v přesilovkách

Ani do druhé série v play-off Florida vítězně nevstoupila. Panthers se sice dokázali v úvodní třetině dostat do vedení, to však bylo z jejich strany všechno. Tampa ve zbytku utkání dokázala využít tři přesilové hry a nakonec vyhrála 4:1. Domácí budou muset v příštím zápase výrazně přidat.

Branky a nahrávky

15. Duclair (Huberdeau, Montour) – 37. Perry (Kučerov), 44. Bellemare (Perry, Maroon), 56. Kučerov (Hedman, Stamkos), 58. Colton (Paul, Sergačjov).

Statistické okénko

Střely na bránu: 34 – 36 | Přesilová hra: 0/3 – 3/6 | Trestné minuty: 14 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Sergej Bobrovskij (FLA) – 32 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 58:03

Andrej Vasilevskij (TBL) – 33 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Radko Gudas (FLA) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:45

Ondřej Palát (TBL) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:10

Jan Rutta (TBL) – 0+0, -1 účast, 0 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:32

Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:25



Tři hvězdy utkání

1. Andrej Vasilevskij (TBL) – 33 zákroků

2. Nikita Kučerov (TBL) – 1+1

3. Corey Perry (TBL) – 1+1

COLORADO AVALANCHE - ST. LOUIS BLUES

3:2pp. (0:1, 2:0, 0:1 - 1:0)

STAV SÉRIE: 1:0

Binnington trápil střelce Avalanche

Hlavní postavou zápasu byl brankář Jordan Binnington, který pochytal jednapadesát střel a neustále dával svému týmu šanci na vítězství. Jeho spoluhráči toho ale využít nedokázali a Colorado nakonec zaslouženě zvítězilo po prodloužení. V 69. minutě duel rozhodl střelou od modré čáry Josh Manson.

Branky a nahrávky

24. Ničuškin (MacKinnon, Rantanen), 32. Girard (Manson, Landeskog), 69. Manson (Landeskog, Kadri) – 7. O'Reilly (Schenn), 57. Kyrou (Faulk).

Statistické okénko

Střely na bránu: 54 – 25 | Přesilová hra: 0/3 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Darcy Kuemper (COL) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 68:02

Jordan Binnington (STL) – 51 zákroků, 3 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 68:02



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Josh Manson (COL) - 1+1

2. Jordan Binnington (STL) - 51 zákroků

3. Valerij Ničuškin (COL) - 1+0

