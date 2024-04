Colorado se po skvělém obratu ujímá vedení v sérii! Edmonton nedal Los Angeles žádnou šanci

Sobotní noc si přichystala čtyři zápasy a rozhodně bylo co sledovat. Nejvíce zazářilo Colorado, které po skvělém obratu ve třetí třetině vyhrálo 6:2. Výborný zápas odehrál i Edmonton, který nedal svému soupeři sebemenší šanci.

WASHINGTON CAPITALS - NEW YORK RANGERS

1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

STAV SÉRIE: 0:3

Další poklidná výhra Rangers

Ačkoliv se dokázali dostat Capitals v úvodu do vedení, byli to právě Rangers, kdo měl celý duel pod kontrolou. Celek z Manhattanu na inkasovaný gól téměř okamžitě odpověděl, vzápětí se dostal do vedení a v tom se udržel až do konce zápasu. Rangers vyhráli v hlavním městě USA 3:1 a v příštím duelu mohou slavit postup.

Branky a nahrávky

6. Carlson (Oshie, Fehérváry) – 7. Kreider (Zibanejad, Roslovic), 9. Goodrow (Trocheck, Trouba), 36. Trocheck (Zibanejad, Fox).

Statistika

Střely na bránu: 29 – 22 | Přesilová hra: 0/6 – 1/4 | Trestné minuty: 10 – 14



Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 60:00

Charlie Lindgren (WSH) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 58:47



Česká a slovenská stopa

Martin Fehérváry (WSH) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:58



Tři hvězdy utkání

1. Igor Šesťorkin (NYR) - 28 zákroků

2. John Carlson (WSH) - 1+0

3. Vincent Trocheck (NYR) - 1+1

NASHVILLE PREDATORS - VANCOUVER CANUCKS

1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

STAV SÉRIE: 1:2

Těsná výhra Vancouveru

Vancouver během celého zápasu vystřelil pouze dvanáctkrát, i tak se ale raduje z vítězství. Canucks se střelecky prosadili v první a druhé třetině a vypracovali si dvoubrankový náskok. Nashville vložil do třetí části všechny své síly, byl lepším týmem a vytvořil si pořádný tlak. Výsledkem bylo pouze snížení. Casey DeSmith dovedl Vancouveru ke druhému vítězství v sérii.

Branky a nahrávky

57. Evangelista (Zucker, A. Carrier) – 14. J. Miller (Q. Hughes, E. Pettersson), 25. Boeser (J. Miller, Q. Hughes).

Statistika

Střely na bránu: 30 – 12 | Přesilová hra: 0/5 – 2/3 | Trestné minuty: 10 – 14



Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 10 zákroků, 2 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 58:13

Casey DeSmith (VAN) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Filip Hronek (VAN) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:57



Tři hvězdy utkání

1. J. T. Miller (VAN) - 1+1

2. Brock Boeser (VAN) - 1+0

3. Luke Evangelista (NSH) - 1+0

COLORADO AVALANCHE - WINNIPEG JETS

6:2 (1:0, 0:2, 5:0)

STAV SÉRIE: 2:1

Colorado znovu válelo

Třetí třetina v podání Colorada? Čistá fantazie. Avalanche v ní dokázali pětkrát skórovat a jednoznačně přetáhli duel na svoji stranu. Winnipeg byl přitom ve velmi dobré pozici, protože po čtyřiceti minutách vedl 2:1. Connor Hellebuyck však svoji branku zamknout tentokrát nedokázal.

Branky a nahrávky

12. Parise (Manson, Mittelstadt), 43. MacKinnon (Rantanen, Makar), 45. Ničuškin (Rantanen, MacKinnon), 49. Lehkonen (Mittelstadt, Toews), 53. Colton (Mittelstadt, Girard), 57. Toews (Cogliano) – 26. Toffoli (DeMelo, Ehlers), 31. Morrissey (Scheifele, Monahan).

Statistika

Střely na bránu: 40 – 24 | Přesilová hra: 2/6 – 1/2 | Trestné minuty: 15 – 23



Kdo se postavil do brankoviště?

Alexandar Georgijev (COL) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 60:00

Connor Hellebuyck (WPG) – 34 zákroků, 5 OG, úspěšnost 87,2 %, odchytal 59:12



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Casey Mittelstadt (COL) – 0+3

2. Valerij Ničuškin (COL) - 1+0

3. Nathan MacKinnon (COL) – 1+1

LOS ANGELES KINGS - EDMONTON OILERS

1:6 (0:3, 1:1, 0:2)

STAV SÉRIE: 1:2

Dominance Oilers

Edmonton se prvního venkovního zápasu nezalekl a po parádním ofenzivním výkonu vyhrál jednoznačně 6:1. Klasicky se mohl opřít o své největší hvězdy, kterým se zatím v tomto play-off nadmíru daří.

Branky a nahrávky

26. Doughty (Byfield, M. Anderson) – 7. Hyman (Ekholm), 16. Draisaitl (E. Kane, Nurse), 19. McDavid (Bouchard, Draisaitl), 28. E. Kane (Ceci, Nugent-Hopkins), 47. Hyman (McDavid, Nugent-Hopkins), 53. Draisaitl (McDavid, Nugent-Hopkins).

Statistika

Střely na bránu: 28 – 40 | Přesilová hra: 0/5 – 3/7 | Trestné minuty: 47 – 45



Kdo se postavil do brankoviště?

Cam Talbot (LAK) – 34 zákroků, 6 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 59:56

Stuart Skinner (EDM) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 59:27



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Leon Draisaitl (EDM) - 2+1

2. Connor McDavid (EDM) - 1+2

3. Ryan Nugent-Hopkins (EDM) - 0+3

Share on Google+