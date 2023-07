Colorado se vyhnulo arbitráži. S Coltonem se dohodlo na čtyři roky

Laviny byly jedním z týmů, které se svým hokejistou směřovaly k nezávislému arbitrovi, ten měl určit výši nové smlouvy pro daného hráče. S Rossem Coltonem však nakonec přišla dohoda deset dní před samotnou arbitráží.

Ross Colton se do organizace Colorada dostal až po letošním ročníku. V období, kdy byl hlavní událostí vstupní draft do NHL, se jeho práva přesunula do Denveru, naopak do Tampy zamířila volba v draftu ve druhém kole, kterou Blesky proměnily v Ethana Gauthiera.

Šestadvacetiletý Colton v NHL debutoval v roce 2020. Ve své první sezoně s týmem slavil zisk Stanley Cupu, pod který se podepsal i vítězným gólem v posledním utkání vyřazovacích bojů. I v dalších dvou letech byl Američan důležitou součástí celku z Tampy, nyní ale přišlo stěhování.

„Ross je pracovitý. Je to centr, který zvládá hru na obou stranách ledové plochy, navíc ví, jaké to je vyhrát Stanley Cup. Jeho hra je fyzicky náročná, je velmi soutěživý a díky své všestrannosti bude v mnoha ohledech cennou posilou našeho týmu,“ sdělil bezprostředně po výměně generální manažer Chris MacFarland.

Na novou smlouvu kývl rodák z Robbinsville ještě před arbitráží. V Coloradu by měl působit další čtyři sezony, během kterých si vydělá celkem 16 milionů dolarů. V jeho smlouvě jsou navíc zahrnuty i klauzule o nevyměnitelnosti.

Colton byl v minulém ročníku nejlepším centrem Tampy na vhazování s úspěšností přes 56 %, zároveň rozdal 188 hitů, což byl druhý nejlepší počin v týmu. Americký útočník zaostal v této statistice pouze za Erikem Černákem.

Coloradu začíná příprava na novou sezonu ve druhé polovině září, čekají jej zápasy s Minnesotou, Vegas a Dallasem. Nový ročník NHL pak celku z Denveru začne na západním pobřeží Spojených států, 12. října vyzve LA Kings.

Share on Google+