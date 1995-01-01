Colorado sedmi góly smetlo Montreal! Skinner vynuloval střelce Seattlu

30. listopadu 7:10Jan Šlapáček
Tři zápasy v sobotu večer, osm zápasů v noci na neděli. Program NHL byl znovu pořádně nabitý a několik výsledků rozhodně překvapilo.
Colorado se rychle oklepalo z porážky na ledě Minnesoty a po skvělém výkonu porazilo Montreal vysoko 7:2. Nejvíce ze všech řádil Brock Nelson, který si celkem zapsal čtyři kanadské body za dva góly a dvě asistence. Hodně vidět byl i Martin Nečas, jenž hned třikrát asistoval.
Jednoznačné vítězství si na své konto připsali i hokejisté Edmontonu, kteří v Seattlu vyhráli 4:0. Skvělý výkon podal Stuart Skinner, který pochytal šestadvacet střel a byl vyhlášen první hvězdou utkání.
Pořádně si v noci zastříleli i Maple Leafs na ledě Pittsburghu. Toronto stejně jako Colorado skórovalo sedmkrát a vyhrálo 7:2. Vypadá to, že se kanadský celek začíná po uzdravení klíčových hráčů dostávat z herní krize.
New York Rangers - Tampa Bay Lightning
1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Branky a nahrávky
38. J. Miller (Fox, Zibanejad) – 11. Hagel (D. Raddysh, Kučerov), 29. Hagel (Kučerov, D. Raddysh), 43. Paul (Kučerov, D'Astous), 60. Guentzel (Gourde, D. Raddysh).
Statistika
Střely na bránu: 12 – 35 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Igor Šesťorkin (NYR) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 57:35
Jonas Johansson (TBL) – 11 zákroků, 1 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Brandon Hagel (TBL) – 2+0
2. Nikita Kučerov (TBL) – 0+3
3. Igor Šesťorkin (NYR) – 31 zákroků
Colorado Avalanche - Montreal Canadiens
7:2 (2:0, 3:1, 2:1)
Branky a nahrávky
8. Nelson (Lehkonen, Kiviranta), 14. Landeskog (Nelson, Colton), 21. Burns (Nelson), 24. Nelson (Nečas, Lehkonen), 40. MacKinnon (Landeskog, C. Makar), 43. D. Toews (Nečas, MacKinnon), 47. Landeskog (MacKinnon, Nečas) – 29. Děmidov (Slafkovský, O. Kapanen), 46. L. Hutson (Caufield, Suzuki).
Statistika
Střely na bránu: 36 – 23 | Přesilová hra: 1/4 – 1/2 | Trestné minuty: 6 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Mackenzie Blackwood (COL) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 59:58
Jakub Dobeš (MTL) – 29 zákroků, 7 OG, úspěšnost 80,5 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 0+3, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 18:06
Ivan Ivan (COL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:23
Jakub Dobeš (MTL) – 29 zákroků, 7 OG, úspěšnost 80,5 %, odchytal 60:00
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:47
Tři hvězdy utkání
1. Brock Nelson (COL) - 2+2
2. Gabriel Landeskog (COL) - 2+1
3. Martin Nečas (COL) - 0+3
Seattle Kraken - Edmonton Oilers
0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Branky a nahrávky
12. Nugent-Hopkins (Bouchard, McDavid), 33. Draisaitl (Mangiapane, Emberson), 39. Hyman (Draisaitl, Nugent-Hopkins), 47. McDavid (Hyman, Ekholm).
Statistiky
Střely na bránu: 26 – 25 | Přesilová hra: 0/6 – 2/2 | Trestné minuty: 24 – 32
Kdo se postavil do brankoviště?
Joey Daccord (SEA) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 60:00
Stuart Skinner (EDM) – 26 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 59:40
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Stuart Skinner (EDM) - 26 zákroků
2. Ryan Nugent-Hopkins (EDM) - 1+1
3. Leon Draisaitl (EDM) - 1+1
Boston Bruins - Detroit Red Wings
3:2sn. (0:0, 1:0, 1:2 - 0:0)
Branky a nahrávky
25. M. Geekie (H. Lindholm), 54. M. Geekie (Mittelstadt, E. Lindholm), rozh. náj. Mittelstadt – 46. Raymond (Larkin, Finnie), 59. Rasmussen (Larkin, P. Kane).
Statistika
Střely na bránu: 19 – 26 | Přesilová hra: 1/2 – 0/5 | Trestné minuty: 17 – 11
Kdo se postavil do brankoviště?
Jeremy Swayman (BOS) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 65:00
Cam Talbot (DET) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 63:49
Česká a slovenská stopa
Pavel Zacha (BOS) - 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:53
Tři hvězdy utkání
1. Morgan Geekie (BOS) – 2+0
2. Jeremy Swayman (BOS) – 24 zákroků
3. Andrew Peeke (BOS) – 0+0
New Jersey Devils - Philadelphia Flyers
3:5 (1:1, 1:3, 1:1)
Branky a nahrávky
13. Nemec (Bratt, Hischier), 40. Meier (Mercer, Bratt), 47. Mercer – 6. Tippett (Dvorak, Zegras), 21. Mičkov (Konecny, Sanheim), 24. Konecny (York, Sanheim), 34. Zegras (Tippett), 60. Tippett.
Statistika
Střely na bránu: 31 – 32 | Přesilová hra: 1/4 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Jacob Markström (NJD) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 59:47
Daniel Vladař (PHI) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Šimon Nemec (NJD) – 1+0, -4 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 20:16
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:20
Daniel Vladař (PHI) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 60:00
Tři hvězdy utkání
1. Owen Tippett (PHI) - 2+1
2. Travis Konecny (PHI) - 1+1
3. Dawson Mercer (NJD) - 1+1
Pittsburgh Penguins - Toronto Maple Leafs
2:7 (1:2, 0:3, 1:2)
Branky a nahrávky
9. Kindel (Crosby, Rust), 45. Crosby (Hayes) – 7. Ekman-Larsson (Knies, Matthews), 12. Cowan (Nylander, Rielly), 23. McMann (Rielly, Ekman-Larsson), 25. Joshua (N. Roy, Stecher), 34. N. Roy (Domi, McMann), 48. Matthews (Domi, Knies), 54. N. Robertson.
Statistika
Střely na bránu: 35 – 23 | Přesilová hra: 1/3 – 1/3 | Trestné minuty: 10 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Arturs Šilovs (PIT) – 6 zákroků, 4 OG, úspěšnost 60,0 %, odchytal 24:37
Tristan Jarry (PIT) – 10 zákroků, 3 OG, úspěšnost 76,9 %, odchytal 35:07
Dennis Hildeby (TOR) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3 %, odchytal 59:45
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Auston Matthews (TOR) - 1+1
2. Oliver Ekman-Larsson (TOR) - 1+1
3. Max Domi (TOR) - 0+2
Nashville Predators - Winnipeg Jets
2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
Branky a nahrávky
38. Blankenburg (Evangelista, Haula), 43. Evangelista (Haula, Josi) – 1. Vilardi (Scheifele, Samberg), 20. Niederreiter (L. Schenn, Samberg), 33. Perfetti (Naměstnikov, J. Toews), 50. Connor (L. Schenn, Vilardi), 60. Niederreiter (Iafallo, Samberg).
Statistika
Střely na bránu: 22 – 25 | Přesilová hra: 1/4 – 0/4 | Trestné minuty: 15 – 15
Kdo se postavil do brankoviště?
Justus Annunen (NSH) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 56:28
Eric Comrie (WPG) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 59:40
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Cole Perfetti (WPG) – 1+0
2. Luke Schenn (WPG) – 0+2
3. Luke Evangelista (NSH) – 1+1
St. Louis Blues - Utah Mammoth
1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Branky a nahrávky
39. Holloway (Broberg, R. Thomas).
Statistika
Střely na bránu: 19 – 18 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 17
Kdo se postavil do brankoviště?
Joel Hofer (STL) – 18 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00
Karel Vejmelka (UTA) – 18 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 58:31
Česká a slovenská stopa
Karel Vejmelka (UTA) – 18 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 58:31
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:47
Tři hvězdy utkání
1. Dylan Holloway (STL) - 1+0
2. Joel Hofer (STL) - 18 zákroků
3. Philip Broberg (STL) - 0+1
Minnesota Wild - Buffalo Sabres
2:3sn. (2:1, 0:0, 0:1 - 0:0)
Branky a nahrávky
10. Kaprizov (Zuccarello, Jurov), 15. Boldy – 13. Malenstyn (Krebs, Dunne), 47. Doan (Tuch, Östlund), rozh. náj. Östlund.
Statistika
Střely na bránu: 24 – 32 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Filip Gustavsson (MIN) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 64:51
Colten Ellis (BUF) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 65:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti
Tři hvězdy utkání
1. Rasmus Dahlin (BUF) - 0+0
2. Noah Östlund (BUF) - 0+1
3. Kirill Kaprizov (MIN) - 1+0
Vegas Golden Knights - San Jose Sharks
4:3 (1:1, 3:2, 0:0)
Branky a nahrávky
17. Hertl (Dorofejev, Hutton), 26. Sissons (Kolesar, Reinhardt), 28. Marner (Howden, Stone), 33. Hertl (Marner, Eichel) – 8. W. Smith (Toffoli, Orlov), 35. W. Smith (Celebrini), 40. Eklund (Gaudette, Ferraro).
Statistika
Střely na bránu: 24 – 21 | Přesilová hra: 1/2 – 1/1 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Carl Lindbom (VGK) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 60:00
Alex Nedeljkovic (SJS) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 58:16
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 2+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:22
Tři hvězdy utkání
1. Tomáš Hertl (VGK) - 2+0
2. Mitchell Marner (VGK) - 1+1
3. Carl Lindbom (VGK) – 18 zákroků
Los Angeles Kings - Vancouver Canucks
2:1pp. (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)
Branky a nahrávky
18. Kopitar (Kempe, Dumoulin), 64. Kempe (Byfield, Fiala) – 23. E. Kane (O'Connor, T. Myers).
Statistika
Střely na bránu: 23 – 20 | Přesilová hra: 0/4 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Anton Forsberg (LAK) – 19 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 63:17
Kevin Lankinen (VAN) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 63:58
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 26:02
David Kämpf (VAN) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:59
Tři hvězdy utkání
1. Adrian Kempe (LAK) - 1+1
2. Anton Forsberg (LAK) - 19 zákroků
3. Anže Kopitar (LAK) - 1+0
