Colorado upevňuje svou brankářskou pozici, Blackwood podepsal na pět let

Brankář Mackenzie Blackwood, který se připojil k týmu Colorada Avalanche teprve nedávno, podepsal s klubem pětiletou smlouvu. Detaily finančního ohodnocení nebyly oficiálně zveřejněny, ale novinář Elliotte Friedman přišel s informací o 5,25 milionech dolarů ročně, smlouva začne platit od příští sezony. Blackwood tak zůstává klíčovou součástí týmu, který na něj evidentně vsadil.

Osmadvacetiletý gólman, jenž mohl po této sezoně zamířit na trh volných hráčů, předvádí od svého příchodu z týmu San Jose Sharks skvělé výkony.

Ve čtyřech utkáních za Avalanche zaznamenal bilanci 3-1-0, průměr 2,03 inkasovaných gólů na zápas a úspěšnost zákroků 93,1 %. Při výměně získalo Colorado také útočníka Givaniho Smitha a výběr v 5. kole draftu 2027, zatímco San Jose si odneslo brankáře Alexandra Georgieva, útočníka Nikolaje Kovalenka a několik draftových pozic.

„Jsem z toho opravdu nadšený,“ prohlásil Blackwood. „Když jsem se o nabídce dozvěděl kolem Vánoc, rychle jsme vše dojednali. Je to skvělá organizace s prvotřídním zázemím a spoustou talentovaných hráčů. Hned mě tu přivítali a vše zapadlo tak, jak mělo.“

Blackwood, který byl draftován v roce 2015 New Jersey Devils, má za sebou 219 zápasů v NHL s průměrem 3,05 inkasovaných gólů na zápas, úspěšností zákroků 90,5 % a 11 čistými konty. Letos nastoupil k 19 utkáním za San Jose a Colorado s bilancí 9-10-3, průměrem 2,83 a úspěšností 91,3 %.

Generální manažer Avalanche Chris MacFarland ocenil Blackwoodův rychlý přínos a vyjádřil spokojenost s jeho zapadnutím do týmu. „Mackenzie se neustále zlepšuje, je mladý, je to dobrý sportovec a stylově k nám skvěle sedí,“ uvedl MacFarland. „Jsme nadšeni, že jsme dohodu uzavřeli, a těšíme se, že bude součástí našeho týmu dlouhodobě.“

Colorado se v posledních týdnech pustilo do výrazné přestavby své brankářské pozice. Kromě Blackwooda přivedli také Scotta Wedgewooda z Nashville Predators. Trenér Jared Bednar ocenil Blackwoodův vliv na tým: „Za krátkou dobu u nás ukázal přesně to, co jsme očekávali. Stabilizoval naši situaci a jeho příchod byl pro tým velkým přínosem.“

