Colorado v prodloužení zdolalo Minnesotu. Winnipeg uspěl v Seattlu

Sobotní noc přinesla čtyři hokejové zápasy a minimálně jeden překvapivý výsledek. Co se stalo?

ARIZONA COYOTES - DETROIT RED WINGS

4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Arizona překvapivě vyhrála

Coyotes skvěle vstoupili do zápasu, brzy se dostali do tříbrankového a po zbytek zápasu si to hlídali. Red Wings si připsali čtvrtou prohru v řadě, dneska navíc nevstřelili ani jeden gól.

Branky a nahrávky

3. McBain (O'Brien, Carcone), 9. Kerfoot (Välimäki, Bjugstad), 18. L. Cooley (Maccelli, Moser), 29. Bjugstad (Schmaltz).

Statistika

Střely na bránu: 24 – 28 | Přesilová hra: 1/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Ingram (ARI) – 28 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100%, odchytal 60:00

Alex Lyon (DET) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3%, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Connor Ingram (ARI) - 28 zákroků

2. Logan Cooley (ARI) - 1+0

3. Alex Kerfoot (ARI) - 1+0

COLORADO AVALANCHE - MINNESOTA WILD

2:1pp. (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)

Colorado uspělo v prodloužení

Poměrně vyrovnané utkání na ledě Colorada dokráčelo za stavu 1:1 až do prodloužení. V něm se prosadil Valerij Ničuškin, který odehrál první zápas od ledna.

Branky a nahrávky

1. Lehkonen (MacKinnon), 63. Ničuškin (Rantanen, MacKinnon) – 31. Faber (Kaprizov, Eriksson Ek).

Statistika

Střely na bránu: 40 – 30 | Přesilová hra: 1/4 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Alexandar Georgijev (COL) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 62:32

Filip Gustavsson (MIN) – 38 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 62:32



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Valerij Ničuškin (COL) - 1+0

2. Alexandar Georgijev (COL) - 29 zákroků

3. Artturi Lehkonen (COL) - 1+0

ANAHEIM DUCKS - DALLAS STARS

2:6 (0:3, 1:2, 1:1)

Dallas nastřílel šest gólů

Hokejisté Dallasu byli pořádně produktivní a na ledě Ducks nastříleli šest gólů, což jim stačilo k pohodlné výhře 6:2. Mezi střelce se dostal i Radek Faksa.

Branky a nahrávky

27. R. Strome (Vatrano, Mintjukov), 45. Killorn (R. Strome, Fowler) – 2. C. Tanev (Hintz, Lindell), 18. Hintz (Heiskanen, Benn), 19. Faksa (Steel, Pavelski), 26. Benn (Heiskanen, J. Robertson), 35. Marchment (J. Robertson), 48. Pavelski (Hintz, Duchene).

Statistika

Střely na bránu: 27 – 36 | Přesilová hra: 1/4 – 3/5 | Trestné minuty: 10 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 59:58

John Gibson (ANA) – 30 zákroků, 6 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Radko Gudas (ANA) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 4, čas na ledě 19:57

Radek Faksa (DAL) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:30



Tři hvězdy utkání

1. Miro Heiskanen (DAL) - 0+2

2. Ryan Strome (ANA) - 1+1

3. Roope Hintz (DAL) - 1+2

SEATTLE KRAKEN - WINNIPEG JETS

0:3 (0:0, 0:0. 0:3)

Winnipeg rozhodl ve třetí třetině

Dlouho vyrovnané utkání se rozhodovalo ve třetí třetině, ve které se dokázali hokejisté Winnipegu trefit hned třikrát a dokráčeli k výhře 3:0.

Branky a nahrávky

48. Scheifele (Naměstnikov, Morrissey), 52. Lowry (Niederreiter, Appleton), 60. Ehlers (Monahan, Iafallo).

Statistika

Střely na bránu: 17 – 32 | Přesilová hra: 0/1 – 0/0 | Trestné minuty: 2 – 0



Kdo se postavil do brankoviště?

Joey Daccord (SEA) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 59:16

Laurent Brossoit (WPG) – 17 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Tomáš Tatar (SEA) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:35



Tři hvězdy utkání

1. Laurent Brossoit (WPG) – 17 zákroků

2. Adam Lowry (WPG) - 1+0

3. Mark Scheifele (WPG) - 1+0

