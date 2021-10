Colorado vítá posily! Francouz a Johnson se vrací do sestavy

V podstatě je lze považovat za skoro nové hráče. Obránce Erik Johnson hlásí návrat do sestavy Avalanche poté, co v minulé sezóně nastoupil jen ke čtyřem utkáním; Pavel Francouz vynechal minulý ročník komplet. Na začátku přípravy oba tvrdili, že jsou v pořádku.

Johnson prožil smolnou sezónu. Poté, co prodělal na začátku roku covid, prošel otřesem mozku a zraněním ruky, když ho tvrdě trefil útočník Minnesoty Jordan Greenway. V kempu má ve svých třiatřiceti letech za úkol zaškolovat dvacetiletého Bo Byrama.

„Cítím se dobře. Dát se dohromady po tom otřesu mi nějakou dobu trvalo. Bylo to frustrující. Byl to zdlouhavý, nepříjemný proces, ale nyní jsem pořádku. Těším mě, že jsem zpátky,“ řekl hráč, který v pátek proti Minnesotě zaznamenal dva góly.

Jednatřicetiletý Francouz se v sezóně 2019-20 pral s Phillippem Grubauerem o post jedničky. Loňský ročník bohužel úplně vynechal kvůli potížím, jež byly směrovány do „spodní poloviny těla“. Později vyšlo najevo, že podstoupil ve Vailu operaci s oběma kyčlemi.

„Jakmile jsme se rozhodli, že půjdeme na operaci, věděl jsem, že zkrácená sezóna pro mě skončila,“ říká plzeňský rodák, který nastupoval před odchodem do KHL za Litvínov. „Bylo to tvrdé, ale teď možná o to snazší, protože jsem plně připravený pro příští sezónu.“

Francouz podstoupil stejné procedury u stejného lékaře jako bývalý brankář Avs Sergej Varlamov, který aktuálně u Ostrovanů dorostl ve hvězdu ligy. „S Varlym jsem se o tom bavil. Teď je na něm vidět, jak si počíná skvěle. Bylo fajn slyšet, že od operace nemá žádné problémy. Když jsem viděl nemocniční personál, věděl jsem, že budu v těch nejlepších rukou.“

Ani po odchodu Grubauera do Seattlu nebude mít Francouz lehčí pozici. O místo bude bojovat se zkušeným Darcym Kuemperem, jehož přivedl Joe Sakic z Arizony. „Z ligy ho dobře znám. Už když jsem chytal v KHL, patřil k mým oblíbeným brankářům. Vypadá jako skvělý chlap. Je pozitivní, hodně se směje, máme dobrý vztah,“ nebojí se budoucnosti český gólman.

