Colorado začíná s nakupováním! Do útoku přichází Roy, do obrany Blankenburg

6. března 10:29Jakub Ťoupek
Avalanche jsou stále nejlepším týmem soutěže. Vládnou jak vstřeleným, tak obdrženým brankám. První jsou nejen v počtu bodů, ale taky výher v základní hrací době. S koncem přestupů tak přichází logický tah, přivádění dalších hráčů, kteří rozšíří šířku kádru. První picky padly na úkor Nicka Blankenburga, druhý byl na řadě Nic Roy.
Na začátku minulého týdne Colorado měnilo s Pittsburghem. Při výměně obránců se do Denveru stěhoval Brett Kulak, opačným směrem mířil Sam Girard. Pod platovým stropem Avalanche se tak ušetřilo více než 2 miliony dolarů, což Colorado pojistilo výběrem ve druhém kole draftu roku 2028, který putoval do Pensylvánie.
V posledních dvou dnech pak přišla další dvojice trejdů. Do obranných řad si Chris MacFarland vyhlédl Nicka Blankenburga, za kterého Nashvillu poslal páté kolo draftu v příštím roce. Americký obránce v aktuálním ročníku zvládl 49 zápasů, během kterých zapsal 21 bodů.
Včera pak přišla další dobrá zpráva pro fanoušky Colorada. Z Toronta se stěhuje Nicolas Roy, za kterého Laviny zaplatily prvním kolem v příštím draftu a pátým v tom letošním. V případě, že výběr v prvním kole spadne do první desítky, Avalanche místo toho pošlou Maple Leafs svůj nechráněný výběr v prvním kole v roce 2028. Podmínku má také kolo páté. Do rukou Toronta padne nejnižší ze tří picků, které Colorado vlastní.
Kanadský centr se k Torontu připojil před začátkem sezóny z Vegas, kdy byl součástí výměny, jež na západ poslala Mitche Marnera. Právě v dresu Golden Knights slavil v roce 2023 Stanley Cup. Během své kariéry si zahrál také v dresu Caroliny, která jej v roce 2015 draftovala ve čtvrtém kole.
Avs hledali hráče do své třetí řady, který by přinesl trochu fyzické síly, a to se jim s Royem podařilo. Colorado také údajně zvažovalo dalšího kandidáta na výměnu z Leafs, Scotta Laughtona, nakonec se ale rozhodlo pro bývalého hráče Vegas. Royovi zbývá ještě jeden rok smlouvy s hodnotou 3 miliony dolarů.
Celkově ve své kariéře nastoupil do 428 utkání. Na prahu třicítky se tak blíží k půl tisíci odehraných utkání. V bodech pak míří na druhou stovku, na svém kontě má 73 branek a 113 nahrávek.
