Colorado znovu vyhrálo s čistým kontem! Rangers slaví výhru nad Carolinou

27. listopadu 7:15Jan Šlapáček
Během noci na čtvrtek se v zámoří odehrálo hned patnáct zápasů. Skvělý výkon opět podalo Colorado, které vyhrálo 6:0 proti San Jose a udrželo třetí čisté konto v řadě. Dařilo se i Rangers, kteří uspěli na ledě Caroliny.
Colorado jede na vítězné vlně, když výsledkově zvládlo desáté utkání v řadě a je jednoznačně nejlepším týmem v aktuální sezóně. Avalanche navíc potřetí v řadě udrželi čisté konto, tentokrát porazili San Jose vysoko 6:0.
Rangers potvrdili v noci formu na venkovních kluzištích a na ledě Caroliny po vyrovnaném souboji dokráčeli k výhře 4:2. Hlavní hvězdou duelu byl Igor Šesťorkin, který si připsal šestatřicet úspěšných zákroků.
Toronto přivítalo v sestavě zpátky Austona Matthewse a Matthewa Kniese a dokázalo vyhrát v Columbusu 2:1 po prodloužení. Po třech prohrách v řadě zvládl vyhrát i Nashville, který po skvělé třetí třetině vyhrál 6:3 v Detroitu.
Detroit Red Wings - Nashville Predators
3:6 (0:1, 2:0, 1:5)
Branky a nahrávky
26. DeBrincat (Larkin, Raymond), 37. J. van Riemsdyk (P. Kane, Danielson), 44. Chiarot (Appleton, Compher) – 16. Bunting (Blankenburg, Haula), 43. Blankenburg (O'Reilly), 43. Josi (Bunting, McCarron), 55. O'Reilly (Evangelista, Stamkos), 55. Haula (F. Forsberg, Marchessault), 59. Stamkos (O'Reilly, Evangelista).
Statistika
Střely na bránu: 31 – 29 | Přesilová hra: 2/4 – 1/4 | Trestné minuty: 10 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Cam Talbot (DET) – 23 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,1 %, odchytal 57:13
Justus Annunen (NSH) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Ryan O'Reilly (NSH) – 1+2
2. Nick Blankenburg (NSH) – 1+1
3. Erik Haula (NSH) – 1+1
Tampa Bay Lightning - Calgary Flames
5:1 (4:0, 0:0, 1:1)
Branky a nahrávky
1. Hagel (Cirelli, Kučerov), 2. D'Astous (Paul, Guentzel), 6. Girgensons (Gourde, Holmberg), 10. Carlile (Santini, Guentzel), 55. Kučerov (Hagel, D. Raddysh) – 42. Farabee (Beecher, Kuzněcov).
Statistika
Střely na bránu: 33 – 23 | Přesilová hra: 0/4 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Andrej Vasilevskij (TBL) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 60:00
Dustin Wolf (CGY) – 1 zákrok, 3 OG, úspěšnost 25,0 %, odchytal 5:52
Devin Cooley (CGY) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1%, odchytal 54:08
Česká a slovenská stopa
Adam Klapka (CGY) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:43
Tři hvězdy utkání
1. Andrej Vasilevskij (TBL) - 22 zákroků
2. Brandon Hagel (TBL) - 1+1
3. Declan Carlile (TBL) - 1+0
Florida Panthers - Philadelphia Flyers
2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Branky a nahrávky
6. Marchand (Verhaeghe, Bennett), 26. Verhaeghe (Bennett, Ekblad) – 28. Andrae (Drysdale, Tippett), 32. Mičkov (Andrae, Zegras), 60. Foerster (Sanheim, York), 60. Couturier (Dvorak).
Statistiky
Střely na bránu: 27 – 18 | Přesilová hra: 0/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Sergej Bobrovskij (FLA) – 14 zákroků, 4 OG, úspěšnost 77,8 %, odchytal 60:00
Daniel Vladař (PHI) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Daniel Vladař (PHI) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 60:00
Tři hvězdy utkání
1. Tyson Foerster (PHI) – 1+0
2. Carter Verhaeghe (FLA) – 1+1
3. Emil Andrae (PHI) – 1+1
New Jersey Devils - St. Louis Blues
3:2pp. (1:2, 1:0, 0:0 - 1:0)
Branky a nahrávky
12. Meier (Hischier, Hamilton), 29. Hischier (Meier, L. Hughes), 63. Nemec (Hischier, Cotter) – 3. Fowler (N. Walker, Mailloux), 15. R. Thomas (Fowler, Bučněvič).
Statistika
Střely na bránu: 29 – 23 | Přesilová hra: 1/2 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Jacob Markström (NJD) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 62:58
Jordan Binnington (STL) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 62:31
Česká a slovenská stopa
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 4, čas na ledě 13:31
Šimon Nemec (NJD) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 24:19
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:19
Tři hvězdy utkání
1. Šimon Nemec (NJD) - 1+0
2. Jacob Markström (NJD) - 21 zákroků
3. Nico Hischier (NJD) - 1+2
New York Islanders - Boston Bruins
1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Branky a nahrávky
5. Barzal (DeAngelo, Schaefer) – 7. Steeves (Kuraly, Eyssimont), 21. Jeannot (Minten), 51. Steeves (Minten).
Statistika
Střely na bránu: 42 – 14 | Přesilová hra: 0/4 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Ilja Sorokin (NYI) – 11 zákroků, 3 OG, úspěšnost 78,6 %, odchytal 55:26
Jeremy Swayman (BOS) – 41 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,6 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Matěj Blümel (BOS) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 02:02
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:35
David Pastrňák (BOS) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 18:35
Tři hvězdy utkání
1. Alex Steeves (BOS) - 2+0
2. Jeremy Swayman (BOS) - 41 zákroků
3. Fraser Minten (BOS) - 0+2
Pittsburgh Penguins - Buffalo Sabres
4:2 (1:0, 0:0, 3:2)
Branky a nahrávky
18. Dumba, 48. Rust (Shea), 53. Hayes (E. Karlsson, Wotherspoon), 59. Dewar (Heinen, Shea) – 48. Zucker (Quinn, McLeod), 56. Quinn (Zucker, Samuelsson).
Statistika
Střely na bránu: 19 – 31 | Přesilová hra: 0/1 – 0/0 | Trestné minuty: 0 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Tristan Jarry (PIT) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 60:00
Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 15 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 59:22
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Kevin Hayes (PIT) - 1+0
2. Jack Quinn (BUF) - 1+1
3. Tristan Jarry (PIT) - 0+0
Washington Capitals - Winnipeg Jets
4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Branky a nahrávky
7. Carlson (Wilson), 15. Chychrun (Milano, Frank), 26. Ovečkin (M. Roy, Beauvillier), 46. McMichael – 20. Vilardi (Connor), 22. Vilardi (Morrissey, Connor), 56. Scheifele (Connor, DeMelo).
Statistika
Střely na bránu: 34 – 21 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Charlie Lindgren (WSH) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 60:00
Eric Comrie (WPG) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 58:19
Česká a slovenská stopa
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 22:48
Tři hvězdy utkání
1. Alexandr Ovečkin (WSH) - 1+0
2. Connor McMichael (WSH) - 1+0
3. Jakob Chychrun (WSH) - 1+0
Carolina Hurricanes - New York Rangers
2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Branky a nahrávky
26. Gostisbehere (Sebastian Aho, Ehlers), 51. Jarvis (Gostisbehere, Sebastian Aho) – 17. Laba (T. Raddysh, M. Robertson), 39. Panarin (Fox, J. Miller), 41. Trocheck (Panarin, Zibanejad), 59. Cuylle.
Statistika
Střely na bránu: 38 – 18 | Přesilová hra: 1/5 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Frederik Andersen (CAR) – 14 zákroků, 3 OG, úspěšnost 82,4 %, odchytal 58:05
Igor Šesťorkin (NYR) – 36 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Igor Šesťorkin (NYR) - 36 zákroků
2. Artěmij Panarin (NYR) - 1+1
3. Vincent Trocheck (NYR) - 1+0
Columbus Blue Jackets - Toronto Maple Leafs
1:2pp. (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)
Branky a nahrávky
54. Werenski (Miles Wood) – 57. Cowan (Nylander, Tavares), 65. Nylander (Ekman-Larsson, Knies).
Statistika
Střely na bránu: 36 – 24 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Jet Greaves (CBJ) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 64:41
Joseph Woll (TOR) – 35 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,2 %, odchytal 64:29
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Joseph Woll (TOR) – 35 zákroků
2. William Nylander (TOR) – 1+1
3. Jet Greaves (CBJ) – 22 zákroků
Chicago Blackhawks - Minnesota Wild
3:4pp. (0:0, 2:1, 1:2 - 0:1)
Branky a nahrávky
26. J. Dickinson, 33. Bedard (Rinzel, Bertuzzi), 46. Levšunov (Bedard, C. Dach) – 40. Faber (M. Johansson, Boldy), 43. Sturm (Brodin, J. Middleton), 51. Boldy (Brodin, Faber), 62. Kaprizov (Boldy, Eriksson Ek).
Statistika
Střely na bránu: 37 – 24 | Přesilová hra: 0/4 – 1/4 | Trestné minuty: 20 – 18
Kdo se postavil do brankoviště?
Spencer Knight (CHI) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 61:38
Filip Gustavsson (MIN) – 34 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,9 %, odchytal 61:31
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Kirill Kaprizov (MIN) – 1+0
2. Matt Boldy (MIN) – 1+2
3. Connor Bedard (CHI) – 1+1
Colorado Avalanche - San Jose Sharks
6:0 (2:0, 3:0, 1:0)
Branky a nahrávky
4. Colton, 20. MacKinnon (C. Makar, Landeskog), 24. Malinski (Lehkonen, Nečas), 25. Manson (Olofsson, Kelly), 25. Kiviranta (Ivan, Bardakov), 57. Lehkonen (MacKinnon, Nečas).
Statistika
Střely na bránu: 42 – 26 | Přesilová hra: 1/4 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Mackenzie Blackwood (COL) – 26 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00
Jaroslav Askarov (SJS) – 15 zákroků, 4 OG, úspěšnost 78,9 %, odchytal 24:51
Alex Nedeljkovic (SJS) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 35:06
Česká a slovenská stopa
Ivan Ivan (COL) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 8:32
Martin Nečas (COL) – 0+2, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:36
Tři hvězdy utkání
1. Mackenzie Blackwood (COL) - 26 zákroků
2. Nathan MacKinnon (COL) - 1+1
3. Ross Colton (COL) - 1+0
Utah Mammoth - Montreal Canadiens
3:4 (0:2, 3:0, 0:1)
Branky a nahrávky
30. Hayton (Keller, Sergačjov), 32. Yamamoto (Guenther, L. Cooley), 34. Carcone (Marino) – 11. Z. Bolduc (L. Hutson, Suzuki), 17. Suzuki (Caufield, Z. Bolduc), 44. Suzuki (Z. Bolduc, Gallagher), 45. Děmidov (O. Kapanen, Dobson).
Statistika
Střely na bránu: 34 – 17 | Přesilová hra: 1/4 – 2/3 | Trestné minuty: 8 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Karel Vejmelka (UTA) – 13 zákroků, 4 OG, úspěšnost 76,5 %, odchytal 57:15
Jakub Dobeš (MTL) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Karel Vejmelka (UTA) – 13 zákroků, 4 OG, úspěšnost 76,5 %, odchytal 57:15
Jakub Dobeš (MTL) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 60:00
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:02
Tři hvězdy utkání
1. Nick Suzuki (MTL) - 2+1
2. Zachary Bolduc (MTL) - 1+2
3. Barrett Hayton (UTA) - 1+0
Anaheim Ducks - Vancouver Canucks
4:5 (0:2, 3:1, 1:2)
Branky a nahrávky
21. LaCombe (C. Gauthier), 37. Leo Carlsson (Terry, Zellweger), 39. McTavish (Sennecke, LaCombe), 60. C. Gauthier (LaCombe, Kreider) – 10. L. Karlsson (Sasson, M. Pettersson), 12. E. Kane (Willander, Hronek), 30. Garland (Boeser, Willander), 56. Sasson (Hronek, Q. Hughes), 59. O'Connor (Elias Pettersson).
Statistika
Střely na bránu: 41 – 28 | Přesilová hra: 1/6 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 14
Kdo se postavil do brankoviště?
Petr Mrázek (ANA) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 58:13
Nikita Tolopilo (VAN) – 37 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,2 %, odchytal 59:52
Česká a slovenská stopa
Radko Gudas (ANA) – 0+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:58
Petr Mrázek (ANA) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 58:13
Filip Hronek (VAN) – 0+2, +3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 24:25
David Kämpf (VAN) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 16:14
Tři hvězdy utkání
1. Troy Terry (ANA) – 0+1
2. Max Sasson (VAN) – 1+1
3. Jackson LaCombe (ANA) – 1+2
Seattle Kraken - Dallas Stars
2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Branky a nahrávky
10. Montour (S. Wright, Catton), 41. Dunn (McCann) – 6. Hintz (Petrovic, Benn), 27. Lindell (Hryckowian, Seguin), 55. Koljačonok (Seguin, Capobianco).
Statistika
Střely na bránu: 28 – 21 | Přesilová hra: 0/5 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Joey Daccord (SEA) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 58:29
Casey DeSmith (DAL) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 59:52
Česká a slovenská stopa
Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:47
Tři hvězdy utkání
1. Tyler Seguin (DAL) - 0+2
2. Roope Hintz (DAL) - 1+0
3. Vince Dunn (SEA) - 1+0
Vegas Golden Knights - Ottawa Senators
3:4sn. (1:3, 1:0, 1:0 - 0:0)
Branky a nahrávky
17. Howden (Marner, Theodore), 23. Eichel (Barbašev, Bowman), 47. Stone (Hertl, Eichel) – 1. Pinto (Sanderson, Giroux), 14. Sanderson (Giroux, Stützle), 20. Batherson (Stützle, Sanderson), rozh. náj. Pinto.
Statistika
Střely na bránu: 35 – 23 | Přesilová hra: 1/3 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Akira Schmid (VGK) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 64:35
Linus Ullmark (OTT) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 64:48
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:20
Tři hvězdy utkání
1. Shane Pinto (OTT) - 1+0
2. Jack Eichel (VGK) - 1+0
3. Mark Stone (VGK) - 1+0
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.