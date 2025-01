Colorado zvažuje šokující tah. Mikko Rantanen na odchodu?

Colorado Avalanche možná plánují něco, co by ještě nedávno vypadalo jako nemožné – výměnu jedné ze svých největších hvězd, útočníka Mikka Rantanena. Podle reportéra Renauda Lavoie z TVA Sports k tomu může dojít, pokud se tým s hráčem nedohodne na nové smlouvě.

Rantanen, kterému aktuálně běží poslední rok kontraktu s ročním platem 9,25 milionu dolarů, údajně požaduje výrazné navýšení platu. Colorado se tak ocitá v náročné situaci. Pokud nebude ochotné splnit hráčovy požadavky, zvažuje možnost výměny, aby za svou hvězdu získalo alespoň něco na oplátku. „Pokud Colorado neprodlouží smlouvu s Rantanenem, vymění ho,“ uvedl Lavoie.

Pro mnoho fanoušků NHL je představa, že by jejich tým získal hráče Rantanenových kvalit, naprosto lákavá. S jeho schopnostmi dokáže změnit směr celé organizace. Jakákoliv výměna by však vyžadovala opravdu hodnotnou protihodnotu – buď jinou superhvězdu, nebo balík špičkových hráčů a budoucích talentů.

Přestože podobné spekulace vyvolávají rozruch, k výměně by došlo jen v krajním případě. Rantanen je klíčovým hráčem Colorada a takoví hráči se obvykle nemění. Přesto, pokud by Avalanche nedokázali splnit jeho finanční požadavky, nebo by Rantanen jasně naznačil, že není ochotný slevit, výměna by mohla být na stole.

Další možností je ponechat Rantanena v týmu až do konce sezony a pro play-off. V takovém případě by riskovali, že odejde bez náhrady v létě, kdy se stane neomezeným volným hráčem.

Rantanen, 28letý útočník, je aktuálně jedním z nejlepších forvardů NHL. Desátý výběr draftu 2015 zaznamenal v této sezóně už 60 bodů (25 gólů) ve 44 zápasech, a to po dvou po sobě jdoucích ročnících, ve kterých si připsal 104 a 105 bodů.

S průměrem přes 100 bodů na sezonu za posledních pět let a univerzální hrou, která kombinuje fyzickou dominanci s vynikajícími technickými schopnostmi, by byl snem fanoušků každého týmu.

Do uzávěrky přestupů, která je naplánovaná na 7. března, zbývají necelé dva měsíce. Colorado se nachází na pozici prvního týmu s divokou kartou v Západní konferenci a jeho ambice stále směřují k úspěšnému play-off. Budou se však muset rozhodnout, zda riskovat ztrátu své hvězdy bez náhrady, nebo vyvolat zemětřesení na přestupovém trhu.

