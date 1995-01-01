Colorado zvládlo dramatické utkání v Dallasu! Minnesota uspěla ve Vegas

7. března 7:15Jan Šlapáček
Po uzávěrce přestupů se v noci odehrálo sedm zápasů. Nejpikantnější z nich byl souboj Dallasu s Coloradem, který znovu přinesl parádní bitvu, kterou musely rozhodnout až samostatné nájezdy. Svou sílu pak na ledě Vegas potvrdila Minnesota.
Rivalita mezi Dallasem a Coloradem by se dala krájet. Stars měli duel velmi dobře rozehraný a na začátku druhé třetiny vedli 4:2. Avalanche se nevzdali a nakonec patnáct sekund před koncem třetí části srovnal Valerij Ničuškin, který následně rozhodl i samostatné nájezdy. Martin Nečas byl vyhlášen první hvězdou utkání, když si připsal gól a tři asistence.
V Centrální divizi se nenechala zahanbit Minnesota, která byla úspěšná na ledě Vegas. Skvělý výkon podal Filip Gustavsson a prvního gólu v novém angažmá se dočkal Michael McCarron.
Detroit Red Wings - Florida Panthers
1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Branky a nahrávky
31. DeBrincat (P. Kane, Larkin) – 12. M. Tkachuk (Verhaeghe), 41. M. Tkachuk (Reinhart, Marchand), 59. M. Tkachuk.
Statistika
Střely na bránu: 29 – 23 | Přesilová hra: 1/4 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
John Gibson (DET) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 58:05
Sergej Bobrovskij (FLA) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:08
Tři hvězdy utkání
1. Matthew Tkachuk (FLA) - 3+0
2. Sergej Bobrovskij (FLA) - 28 zákroků
3. Alex DeBrincat (DET) - 1+0
Dallas Stars - Colorado Avalanche
4:5sn. (3:2, 1:1, 0:1 - 0:0)
Branky a nahrávky
8. Heiskanen (J. Robertson, W. Johnston), 11. W. Johnston (Heiskanen, J. Robertson), 17. Hryckowian (Bourque), 22. Benn (Hryckowian, Bourque) – 4. C. Makar (MacKinnon, Nečas), 20. MacKinnon (Nečas, C. Makar), 29. Nečas (MacKinnon, Landeskog), 60. Ničuškin (Nečas, Nelson), rozh. náj. Ničuškin.
Statistika
Střely na bránu: 21 – 29 | Přesilová hra: 1/4 – 2/5 | Trestné minuty: 10 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Jake Oettinger (DAL) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 64:36
Mackenzie Blackwood (COL) – 7 zákroků, 4 OG, úspěšnost 63,6 %, odchytal 21:47
Scott Wedgewood (COL) – 10 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 41:01
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 1+3, +1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 26:55
Tři hvězdy utkání
1. Martin Nečas (COL) - 1+3
2. Nathan MacKinnon (COL) - 1+2
3. Miro Heiskanen (DAL) - 1+1
Chicago Blackhawks - Vancouver Canucks
3:6 (2:3, 1:0, 0:3)
Branky a nahrávky
2. Donato (Nazar), 12. Michejev (O. Moore, Bertuzzi), 40. Nazar (Vlasic, Michejev) – 3. O'Connor (Willander, M. Pettersson), 3. DeBrusk (Buium, Elias Pettersson), 7. Blueger (M. Pettersson, Sasson), 43. Boeser (L. Karlsson, DeBrusk), 59. Sasson, 60. Boeser (Rossi, Hronek).
Statistika
Střely na bránu: 23 – 22 | Přesilová hra: 0/3 – 1/4 | Trestné minuty: 10 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Arvid Söderblom (CHI) – 16 zákroků, 4 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 0:00
Nikita Tolopilo (VAN) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 25:04
Tři hvězdy utkání
1. Jake DeBrusk (VAN) - 1+1
2. Frank Nazar (CHI) - 1+1
3. Marcus Pettersson (VAN) - 0+2
Edmonton Oilers - Carolina Hurricanes
3:6 (1:2, 1:1, 1:3)
Branky a nahrávky
11. Hyman (McDavid, Ekholm), 24. Podkolzin, 52. Hyman (Draisaitl, Bouchard) – 12. Gostisbehere (Jarvis, Sebastian Aho), 13. Ehlers, 22. Martinook (Ehlers, K. Miller), 48. Blake (K. Miller, Hall), 59. Staal (K. Miller), 60. Blake (Stankoven, S. Walker).
Statistika
Střely na bránu: 16 – 32 | Přesilová hra: 1/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Tristan Jarry (EDM) – 26 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,9 %, odchytal 58:52
Frederik Andersen (CAR) – 13 zákroků, 3 OG, úspěšnost 81,3 %, odchytal 59:07
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. K'Andre Miller (CAR) - 0+3
2. Zach Hyman (EDM) - 2+0
3. Nikolaj Ehlers (CAR) - 1+1
Anaheim Ducks - Montreal Canadiens
6:5sn. (2:2, 1:0, 2:3 - 0:0)
Branky a nahrávky
1. C. Gauthier (Leo Carlsson, Kreider), 12. Gudas (Vatrano, Poehling), 33. LaCombe (C. Gauthier, Kreider), 41. Leo Carlsson (Kreider, Trouba), 60. Kreider (Trouba, LaCombe), rozh. náj. Killorn – 2. Suzuki (Caufield, Slafkovský), 4. L. Hutson (Slafkovský, Suzuki), 49. Caufield (Dobson, L. Hutson), 52. A. Carrier (J. Evans, Z. Bolduc), 54. Caufield (Dobson, L. Hutson).
Statistika
Střely na bránu: 33 – 28 | Přesilová hra: 1/2 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Lukáš Dostál (ANA) – 23 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,1 %, odchytal 63:51
Samuel Montembeault (MTL) – 28 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,8 %, odchytal 65:00
Česká a slovenská stopa
Lukáš Dostál (ANA) – 23 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,1 %, odchytal 63:51
Radko Gudas (ANA) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 19:11
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+2, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:13
Tři hvězdy utkání
1. Chris Kreider (ANA) - 1+3
2. Cole Caufield (MTL) - 2+1
3. Jacob Trouba (ANA) - 0+2
Vegas Golden Knights - Minnesota Wild
2:4 (0:0, 0:3, 2:1)
Branky a nahrávky
43. Dorofejev (Eichel, Bowman), 57. Marner (Dorofejev, Hertl) – 26. Zuccarello, 29. Bogosian (Jurov, Trenin), 29. McCarron (Faber, Q. Hughes), 56. Tarasenko (Spurgeon, McCarron).
Statistika
Střely na bránu: 32 – 24 | Přesilová hra: 1/1 – 0/1 | Trestné minuty: 16 – 26
Kdo se postavil do brankoviště?
Akira Schmid (VGK) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 58:28
Filip Gustavsson (MIN) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:27
Tři hvězdy utkání
1. Filip Gustavsson (MIN) – 30 zákroků
2. Pavel Dorofejev (VGK) - 1+1
3. Michael McCarron (MIN) - 1+1
San Jose Sharks - St. Louis Blues
2:3pp. (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)
Branky a nahrávky
35. Celebrini (Orlov, Toffoli), 54. Sherwood (Kurashev, Graf) – 7. Snuggerud (C. Fowler, Holloway), 38. R. Thomas (Snuggerud, Holloway), 61. R. Thomas (Broberg, Holloway).
Statistika
Střely na bránu: 25 – 14 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 14 – 14
Kdo se postavil do brankoviště?
Alex Nedeljkovic (SJS) – 11 zákroků, 3 OG, úspěšnost 78,6 %, odchytal 60:54
Jordan Binnington (STL) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 60:54
Česká a slovenská stopa
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:21
Tři hvězdy utkání
1. Robert Thomas (STL) - 2+0
2. Dylan Holloway (STL) - 0+3
3. Kiefer Sherwood (SJS) - 1+0