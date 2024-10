Colton si dá dvouměsíční pauzu. Laviny hledají útočníka

Colorado přišlo až na dva měsíce o člena elitní formace Rosse Coltona. Osmadvacetiletý útočník utrpěl podle informací zlomeninu nohy po zblokované střele v pondělním utkání s Chicagem. Pro Avalanche se jedná o velkou komplikaci, kvůli které se už poohlíží po dalším útočníkovi.

Útočníků, kteří Coloradu schází, je skutečně hodně. Na marodce dlouhodobě zůstává Gabriel Landeskog, po operaci se zotavuje Artturi Lehkonen, ze hry je rovněž Jonathan Drouin a na nějaký čas také Miles Wood. K tomu je zcela nejasná situace okolo suspendovaného Valerije Ničuškina. A nyní přišla rána s Rossem Coltonem.

Colton se možná trochu oproti očekávání stal jednou z hlavních hvězd ofenzivy Colorada na začátku základní části. Zajisté mu hodně pomohlo to, že nastupuje vedle Nathana MacKinnona a Mikky Rantanena. I tak je jeho osm zářezů během deseti zápasů hodně nečekaná výpomoc, která dost pomohla týmu po hodně vlažném vstupu do sezony. Výpomoc, o kterou ale nyní Laviny přišly.

Coltonovi se stal osudným pondělní zápas s Chicagem. Ve druhé třetině zblokoval střelu soupeře a do třetí třetiny už nenastoupil. Že utrpěl zlomeninu nohy, sdělil hlavní trenér Jared Bednar ve středu. Délka absence se odhaduje na šest až osm týdnů.

„Není to ideální, ale řekl bych, že zranění je součást hokeje,“ poznamenal ke zranění Coltona Rantanen. Toho pochopitelně mrzí, že úspěšná souhra s americkým útočníkem byla zastavena zrovna tímto způsobem. „Nemůžete s tím dělat opravdu nic jiného, než se soustředit na svou práci. Ať už hrajete s kýmkoliv, musíte se snažit dostat co nejrychleji na stejnou vlnu a opět hrát solidní hokej.“

Situace v Coloradu kvůli spoustě absencí však dospěla tak daleko, že se vedení začíná poohlížet po posile do útoku. Vždyť na poslední zápas proti Tampě byl český útočník Ivan Ivan povýšen až do druhé formace, ve čtvrté hráli Wagner, Tynan a Stienburg, kteří, při vší úctě k jejich dovednostem, patří spíš do AHL. A v útoku musel zaskakovat i obránce Oliver Kylington. Až natolik je situace vážná.

Ač by se v nadcházejících týdnech měli do hry konečně zapojit Lehkonen s Drouinem a také Wood, jehož délka absence se odhaduje jen na necelé dva týdny, začíná se čile spekulovat, že Colorado rozhazuje sítě.

Podle Sportsnetu je však v tuto chvíli nejasné, na koho se snaží Laviny cílit a kdo by v tuto chvíli byl vůbec k výměně dostupný. Podle všeho by se však nemělo jednat o žádného ze stále dostupných volných hráčů.

