Columbus chystá velkou smlouvu. Fantilli na prahu životního kontraktu

29. srpna 11:00David Zlomek
Columbus Blue Jackets mají jednu z nejčistších platových struktur v celé NHL, ale tenhle luxus nemusí trvat věčně. S mladými hvězdami, které rostou rychleji, než by leckdo čekal, se blíží chvíle, kdy generální manažer Don Waddell bude muset sáhnout po těžkých rozhodnutích. A první velký test už klepe na dveře – vyjednávání o nové smlouvě pro Adama Fantilliho.
Fantilli, vybraný v draftu 2023 jako trojka celkově, měl za sebou první sezonu poznamenanou zraněními a pomalejším rozjezdem. Jenže druhý rok ukázal, proč se o něm mluvilo jako o budoucím lídrovi. V osmnácti letech nasbíral 54 bodů (31+23) v kompletních 82 utkáních a stal se jedním z mála dvacetiletých střelců s třiceti góly.
Samozřejmě – na buly i v obranné činnosti má co zlepšovat. Ale přirozený instinkt střelce a schopnost se učit rychle z něj dělají hráče, do kterého se vyplatí investovat. A v Columbusu to dobře vědí.
„Budeme se o tom bavit v nejbližších týdnech,“ potvrdil Waddell v rozhovoru pro RG Media. „Jeho agentem je Pat Brisson, s ním se tyhle věci dělají vždycky nejlíp tváří v tvář. Dělali jsme spolu už spoustu dohod a víme, že takhle se posuneme nejrychleji. Už máme naplánované termíny, takže věřím, že do startu kempu se posuneme hodně daleko.“
Columbus přitom nemusí spěchat, Fantilli má ještě roky, než by vůbec mohl být arbitrážně způsobilý. Jenže dlouhodobá jistota je v NHL k nezaplacení, zvlášť když se bavíme o hráči, který má potenciál stát se tváří celé organizace.
Waddell navíc otevřeně přiznal, že se mu líbilo, jak Fantilli rostl do své role: „Pomohlo mu, že jsme měli Seana Monahana. Adam se mohl schovat na pozici druhého centra a učit se. Když pak Sean na šest týdnů vypadl se zraněním, Adam do té role naskočil a nezaváhal. Kdyby do toho skočil rovnou, asi by to bylo složitější. Ale tahle cesta byla ideální.“
