Columbus dál doufá v probuzení Elvise Merzlikinse

Získal si srdce nespočtu fanoušků Modrokabátníků. Díky jeho formě plakáty s Elvisem Presleym každý domácí zápas zdobily svatostánek Columbusu jménem Nationwide Arena. Měl být kýženým spasitelem, ale nyní je pouze stínem svého já ze své vstupní sezony NHL.

Jeho cesta do nejprestižnější ligy světa vůbec nebyla jednoduchá. Draftován byl v roce 2014 ve třetím kole na doporučení Milana Tichého, který jej v Evropě pro Blue Jackets objevil, ale na svou šanci si musel pěkně dlouho počkat. Telefon mu zazvonil až v roce 2019, kdy podepsal svůj první kontrakt v NHL.

Ze začátku byl sice velmi zklamaný, jelikož jej po nevydařeném duelu čekal přesun na farmu, ale následně chytil svou šanci pevně za pačesy a na ledě se děly věci. Pravda, měl trochu kontroverzní metody. Kupříkladu vůbec nekomunikoval s novináři a soustředil se pouze sám na sebe, aby chytal v co nejlepší pohodě. U maskovaných mužů se to ovšem dá pochopit.

Každopádně po turbulentní sezoně, po níž měl úspěšnost zákroků v základní části 92,3 % a ve dvou zápasech vyřazovacích bojů 94,6 % přišlo i vyšší finanční ohodnocení a dvouletá jednocestná smlouva s průměrnou hodnotou 4 milionů dolarů na sezonu. Generální manažer Jarmo Kekäläinen byl dokonce tak spokojen, že mu po další sezoně, kdy měl lotyšský reprezentant úspěšnost 91,6 %, nabídl předčasné prodloužení smlouvy o dalších pět let. Průměrná gáže byla stanovena na 5,4 milionů dolarů. Vedení totiž nechtělo riskovat jeho úprk jako nechráněného volného hráče, a tak rychle jednalo. Fanoušci byli ze setrvání své modly pochopitelně nadšeni, jelikož před tím byli zvyklí pouze na útěky svých hvězd na prestižnější adresu ligy.

Čas však plynul dál a nyní jsme úplně v jiné situaci. Merzlikins ve své první sezoně po podškrábnutí nového paktu částečně slevil ze svých kvalit a jeho úspěšnost zákroků byla pouhých 90,7 %, ale to, co se děje teď, budí fanoušky ze spaní. Samozřejmě, celý tým hraje otřesně a obranu zdevastovala zranění tak, že defenzivní val doslova a do písmene tvořili hráči z farmy, ovšem maskovaný Lotyš šel se svými čísly enormně dolů. Za nefunkční obranou toho samozřejmě moc nezmůžete, ale Elvisovi začaly padat do sítě i laciné branky, které mu samozřejmě přihlížející diváci hlasitě připomínali.

Merzlikins má každopádně současnou úspěšnost zákroků na alarmující hodnotě 86,68 %. Vedení si je pochopitelně vědomo rozpoložení celého mužstva, které už snad z hlediska výkonů nemůže být horší. Má tedy velkou trpělivost a ze všech sil se snaží vrátit svému maskovanému hrdinovi zpět ztracené sebevědomí. Zatím jsou však snahy marné.

Blue Jackets do svého strážce svatyně pořádně investovali a jeho případný trejd by byl pekelně těžký. Má totiž ve smlouvě modifikovanou klauzuli, která omezuje týmy, do kterých může být případně poslán a k tomu navíc jeho plat absolutně neodpovídá výkonům. Takže případný partner k výměně by musel obdržet navíc hráčskou kompenzaci, na což pravděpodobně Jackets nepřistoupí. Nezbývá jim tedy než doufat v opětovné probuzení svého čaroděje s lapačkou. Uvidíme, jestli to Elvis stihne ještě v letošní sezoně.

Pokud ne, nabízí se ještě jedno řešení. Tím je vyčkat do příští sezony, jelikož tuto hrůzostrašnou základní část už nic nezachrání. Vrátit by se měl konečně Zach Werenski a Columbus by navíc mohl draftovat vzhledem k současné mizérii velmi vysoko. Všichni začnou opět s čistým štítem a během dovolené si pročistí hlavu. Pohár trpělivosti ovšem není bezedný. Přišel Johnny Gaudreau, na delší dobu se upsal Patrik Laine, dozrávají mladé prospekty a v brankovišti bude potřeba jistota.

