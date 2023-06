Columbus dál zbrojí! Z New Jersey přivedl Seversona

V Columbusu nelení a vypadá to, že chtějí udělat všechnu práci co nejdříve. Po zisku beka Ivana Provorova opět posilňují obranu. Tentokrát se dohodli s New Jersey na výměně Damona Seversona. Ten ještě před tím stihnul podepsat kontrakt.

Šlo o klasickou taktiku podpisu a následné výměny. Tedy něco, co jsme mohli vidět loni například u Matthewa Tkachuka.

Severson se v létě mohl stát volným hráčem. Platové požadavky asi byly pro Devils přemrštěné, a tak se nezdráhali ho vyměnit. Ještě před výměnou ho ale podepsali na osm let a dohromady 50 milionů dolarů, tedy 6,25 milionu dolarů ročně. Bezpochyby šlo o parametry, se kterými Columbus neměl problém.

Osmadvacetiletý bek, jenž byl nejdéle sloužícím hráčem Devils, putoval do Ohia výměnou za volbu ve třetím kole draftu.

„Damon je všestranný obránce, který má skvělý přehled, výborně se pohybuje s pukem, má dobré fyzické parametry a je schopný odehrát velkou minutáž, navíc je platný na obou koncích kluziště,“ řekl generální manažer Blue Jackets Jarmo Kekalainen.

A dodal: „Jsme nadšeni, že se přidává k Blue Jackets, bude velmi důležitou součástí naší obrany po mnoho příštích let.“

Severson a Provorov doplňují obranný val Blue Jackets, který kromě nich tvoří Zach Werenski, Erik Gudbranson, Andrew Peeke a Adam Boqvist.

Na šanci ale číhá plno zajímavých hráčů, a to v čele s Jakem Beanem, Davidem Jiříčkem, Samuelem Kňažkem či Stanislavem Svozilem.

