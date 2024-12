Columbus jako nový domov, Provorov je připraven zůstat

Ivan Provorov, jeden z klíčových obránců Columbus Blue Jackets, je připraven jednat o prodloužení smlouvy. Jeho současný šestiletý kontrakt na 6,75 milionu dolarů ročně se chýlí ke konci, a přestože se stále spekuluje o jeho možném přesunu, Provorov vyjádřil svou touhu zůstat v Columbusu.

„Od chvíle, kdy jsem sem přišel, jsem si to tady zamiloval. Líbí se mi město, organizace i kluci v šatně,“ řekl Provorov v rozhovoru pro The Athletic. „Cítím se tady skvěle. Samozřejmě někdy nemáte budoucnost úplně ve svých rukou, ale chci se soustředit na to, abych týmu co nejvíce pomohl.“

Agent Provorova Mark Gandler také potvrdil, že hráč by byl otevřen prodloužení smlouvy. „Ivan je v Columbusu spokojený. Vidí, že tým se zlepšuje a má potenciál se posunout dál,“ uvedl Gandler. „Pokud přijde nabídka na prodloužení, budeme o ní jednat.“

Zůstává však otázkou, co považují obě strany za „férové číslo“. S rostoucím platovým stropem NHL se očekává, že platy hráčů v následujících letech výrazně porostou. Provorov, který tráví na ledě průměrně 23 minut za zápas a bude mu brzy 28 let, bude nepochybně patřit mezi žádané hráče na trhu.

Pokud se Blue Jackets do uzávěrky přestupů 7. března nebudou nacházet v pozici pro boj o play-off, může se stát, že Provorov skončí na přestupovém trhu. Ani to by však nemuselo znamenat definitivní rozchod. „Je možné, že by se Ivan po 1. červenci vrátil zpátky. Ale vše bude záležet na tom, co obě strany považují za správnou dohodu,“ dodal Gandler.

Pro Columbus je Provorov jedním z pilířů obrany, a tak by jeho odchod znamenal citelnou ztrátu. Jak se situace vyvine, bude záviset na výsledcích týmu i na ochotě vedení investovat do dlouhodobé smlouvy. Jedno je však jasné – Provorov je připraven udělat vše pro to, aby Blue Jackets pomohl uspět.

A možná i proto, aby trochu pomohl bráchovi. Šestnáctiletý Vladimir Provorov, mladší bratr obránce Ivana, se rozhodl nastoupit na prestižní hokejový program Ohio State. Gandler však rychle vyjasnil situaci. „Rozhodnutí Vladimira nemá přímý vliv na Ivanovu kariéru. Rodina sice Columbus zná a cítí se tu dobře, ale Vladimirovo rozhodnutí bylo založeno na kvalitě programu a trenérského týmu na Ohio State,“ vysvětlil Gandler.

Share on Google+