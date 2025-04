Columbus si udržel naději! Calgary stáhlo náskok St. Louis

Hokejisté Columbusu a Calgary nadále živí své naděje na postup do vyřazovacích bojů, když se jim v noci podařilo zvítězit a přibližují se druhým divokým kartám ve svých konferencích.

Columbus zvládl během pár hodin i druhé utkání s Washingtonem a připsal si na své konto další dva body. Tentokrát Blue Jackets uspěli v hlavním městě USA, vyhráli 4:1 a dva zápasy před koncem základní části ztrácí na Montreal tři body, což by mohlo dostat Canadiens trošku pod tlak.

O něco lépe je na tom po dnešní noci Calgary. To po výhře nad San Jose ztrácí na St. Louis body dva a má o jeden odehraný zápas méně. Blues to nicméně mají nadále ve své moci a případná výhra v základní hrací době je posune při shodě bodů do play-off.

Výrazný krok k prvnímu místu v Atlantické divizi udělalo Toronto, které vyhrálo na ledě Caroliny 4:1 a má na čele čtyřbodový náskok před Tampou.

New Jersey Devils - New York Islanders

0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky

40. Horvat.

Statistika

Střely na bránu: 25 – 22 | Přesilová hra: 0/1 – 0/3 | Trestné minuty: 9 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Jacob Markström (NJD) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,45%, odchytal 59:33

Ilja Sorokin (NYI) – 25 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Šimon Nemec (NJD) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:36

Tomáš Tatar (NJD) -- 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:04

Ondřej Palát (NJD) -- 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:05



Tři hvězdy utkání

1. Ilja Sorokoin (NYI) - 25 zákroků

2. Bo Horvat (NYI) - 1+0

3. Jacob Markström (NJD) – 21 zákroků

Ottawa Senators - Philadelphia Flyers

4:3pp. (0:0, 1:2, 2:1 - 1:0)

Branky a nahrávky

33. Stützle (Chabot, Hamonic), 45. Zetterlund (Pinto, Chabot), 53. Chabot (Crookshank, Stützle), 62. Stützle (Batherson, Giroux) – 32. Deslauriers (York, Hathaway), 38. Cates (Andrae, Brink), 48. Hathaway (Seeler).

Statistika

Střely na bránu: 25 – 32 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Anton Forsberg (OTT) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 61:40

Ivan Fedotov (PHI) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 61:40



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Tim Stützle (OTT) – 2+1

2. Thomas Chabot (OTT) – 1+2

3. Garnet Hathaway (PHI) – 1+1

Pittsburgh Penguins - Boston Bruins

1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky

40. Rakell (Tomasino, Koivunen) – 20. E. Lindholm (Pastrňák, Jokiharju), 29. Lysell (Zacha, Chusnutdinov), 32. M. Geekie (Pastrňák, E. Lindholm), 58. Lauko (Zacha, Zadorov).

Statistika

Střely na bránu: 25 – 32 | Přesilová hra: 1/3 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Tristan Jarry (PIT) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 59:51

Joonas Korpisalo (BOS) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 59:54



Česká a slovenská stopa

Pavel Zacha (BOS) – 0+2, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:19

David Pastrňák (BOS) – 0+2, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:06

Jakub Lauko (BOS) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:55



Tři hvězdy utkání

1. Elias Lindholm (BOS) - 1+1

2. David Pastrňák (BOS) - 0+2

3. Rickard Rakell (PIT) - 1+0

Carolina Hurricanes - Toronto Maple Leafs

1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky

48. Sebastian Aho (Jarvis, Burns) – 20. Holmberg (Rielly, Carlo), 31. Matthews (Rielly, Marner), 42. W. Nylander (Domi, Benoit), 56. Tavares (Domi, Rielly).

Statistika

Střely na bránu: 26 – 20 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Frederik Andersen (CAR) – 16 zákroků, 4 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 59:35

Joseph Woll (TOR) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Joseph Woll (TOR) - 26 zákroků

2. Morgan Rielly (TOR) - 0+3

3. Max Domi (TOR) - 0+2

Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres

7:4 (1:2, 4:0, 2:2)

Branky a nahrávky

17. Guentzel (Cirelli), 24. McDonagh (Hagel, Cirelli), 27. Kučerov (Hedman, Gourde), 35. C. Geekie (Goncalves, Paul), 37. Lilleberg (Chaffee, Goncalves), 43. Kučerov, 54. Guentzel (Kučerov, Paul) – 20. Kulich (T. Thompson), 20. Clifton (Krebs, Quinn), 49. Tuch (Dahlin, Peterka), 59. Lafferty (Dahlin).

Statistika

Střely na bránu: 31 – 25 | Přesilová hra: 1/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Jonas Johansson (TBL) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 60:00

James Reimer (BUF) – 24 zákroků, 7 OG, úspěšnost 77,4 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:23

Jiří Kulich (BUF) – 1+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:56



Tři hvězdy utkání

1. Nikita Kučerov (TBL) - 2+1

2. Jake Guentzel (TBL) - 2+0

3. Conor Geekie (TBL) - 1+0

Washington Capitals - Columbus Blue Jackets

1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky

2. Ovečkin (D. Strome) – 15. Werenski (Provorov, Monahan), 25. Fantilli, 42. Fantilli (K. Johnson, J. van Riemsdyk), 56. Voronkov.

Statistika

Střely na bránu: 30 – 23 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 11 – 9



Kdo se postavil do brankoviště?

Charlie Lindgren (WSH) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6 %, odchytal 60:00

Jet Greaves (CBJ) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:22



Tři hvězdy utkání

1. Adam Fantilli (CBJ) – 2+0

2. Jet Greaves (CBJ) – 29 zákroků

3. Alexander Ovečkin (WSH) – 1+0

Winnipeg Jets - Edmonton Oilers

1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Branky a nahrávky

27. Iafallo (Scheifele, C. Miller) – 21. C. Brown (McDavid), 33. Henrique (Perry, Bouchard), 53. Perry (D. Ryan), 59. Arvidsson (Kulak, McDavid).

Statistika

Střely na bránu: 18 – 39 | Přesilová hra: 1/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Eric Comrie (WPG) – 35 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,1 %, odchytal 59:05

Stuart Skinner (EDM) – 17 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Adam Henrique (EDM) - 1+0

2. Connor McDavid (EDM) - 0+2

3. Eric Comrie (WPG) - 35 zákroků

Calgary Flames - San Jose Sharks

5:2 (2:1, 0:1, 3:0)

Branky a nahrávky

10. Weegar (Klapka, Huberdeau), 15. Klapka (Kadri, Huberdeau), 42. Šarangovič (Frost, Pachal), 51. Coronato (Backlund, Coleman), 58. Šarangovič (Andersson) – 4. Toffoli (Lucas Carlsson, Gregor), 25. Rutta (Eklund, Toffoli).

Statistika

Střely na bránu: 30 – 30 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Dustin Wolf (CGY) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 60:00

Georgij Romanov (SJS) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 59:46



Česká a slovenská stopa

Adam Klapka (CGY) – 1+1, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:20

Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:08

Jan Rutta (SJS) – 1+0, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:14



Tři hvězdy utkání

1. Jegor Šarangovič (CGY) - 2+0

2. Adam Klapka (CGY) - 1+1

3. Jonathan Huberdeau (CGY) - 0+2

Anaheim Ducks - Colorado Avalanche

2:4 (1:0, 1:0, 0:4)

Branky a nahrávky

19. McTavish (Nesterenko, Terry), 28. Colangelo (Killorn, Vatrano) – 51. Aamodt (Nečas, Drury), 55. Drury (Malinski, Coyle), 58. Coyle (Vesey, L. O'Connor), 60. E. Johnson (Coyle).

Statistika

Střely na bránu: 20 – 24 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Lukáš Dostál (ANA) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 59:38

Scott Wedgewood (COL) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 59:51



Česká a slovenská stopa

Lukáš Dostál (ANA) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 59:38

Radko Gudas (ANA) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:31

Martin Nečas (COL) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:12



Tři hvězdy utkání

1. Jack Drury (COL) - 1+1

2. Mason McTavish (ANA) - 1+0

3. Charlie Coyle (COL) - 1+2

