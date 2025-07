Columbus uzavřel důležitý podpis. Voronkov zůstává, platově si výrazně polepšil

V Columbusu si pojistili důležitý stavební kámen sestavy. Dmitrij Voronkov, jeden z nejvýraznějších hráčů posledních dvou sezon, podepsal s Blue Jackets novou dvouletou smlouvu v hodnotě 8,35 milionu dolarů (průměrně 4,175 milionu ročně).

„Jsme velmi rádi, že jsme se s Dmitrijem dohodli,“ řekl generální manažer Don Waddell. „Je to silový útočník se skvělými rukama, fyzickými parametry a má potenciál být výjimečným hráčem. Věříme, že bude dál růst jako součást našeho mladého jádra.“

Voronkov má za sebou dvě kompletní sezony v NHL, ve kterých si vydobyl respekt jako jeden z nejlépe rostoucích power forwardů v lize. V té uplynulé, své druhé, zaznamenal 23 gólů a 47 bodů ve 73 zápasech, přidal k tomu +17 v hodnocení účasti na ledě a v je nejproduktivnějším střelcem gólů v týmu v přesilovkách. Trenér Dean Evason ho stabilně nasazoval do elitní formace po boku Seana Monahana a Kirilla Marčenka, a tahle trojice patřila k nejproduktivnějším jednotkám v lize.

Přitom ještě v nováčkovské sezoně 2023/24 byl Voronkov brán spíš jako hráč pro třetí útok. I tehdy ale nasbíral 18 gólů a 34 bodů, což ho katapultovalo mezi nejproduktivnější nováčky nejen v týmu, ale i v celé NHL. Mimo jiné zaznamenal i nejvíce gólů v přesilovkách ze všech nováčků.

Čtyřiadvacetiletý Voronkov je původem z Angarsku na Sibiři a do Columbusu přišel přes ruský klub Ak Bars Kazaň, za který odehrál pět sezon v KHL. Draftovaný byl už v roce 2019 ve čtvrtém kole, ale na přechod do zámoří si klub musel počkat až do roku 2023. Do NHL však naskočil připraven a okamžitě se začal prosazovat.

Před podpisem nové smlouvy se jméno Voronkova krátce objevilo i ve spekulacích o výměně – Columbus údajně jednal s Islanders o obránci Noahovi Dobsonovi a Voronkov měl být jedním z hráčů, které si New York přál získat. Nakonec k žádné dohodě nedošlo a Dobson zamířil do Montrealu.

S novou smlouvou se Voronkov stává třetím nejlépe placeným útočníkem Columbusu po Monahanovi a Charliem Coylovi, jenž přišel z Colorada. Kontrakt zároveň ponechává týmu i hráči čas na vyhodnocení dalšího vývoje, pokud Voronkov svůj výkon ještě posune, může se v roce 2027 dočkat výrazně větší smlouvy. Po vypršení aktuálního kontraktu zůstane stále RFA s právem na arbitráž.

