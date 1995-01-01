Columbus vynuloval New Jersey, Toronto vyloupilo Edmonton

4. února 7:30Radim Sochor
Na dnešním programu bylo sedm zápasů. Nejvíce branek padlo v New Yorku, kde domácí Islanders porazili Pittsburgh 5:4 po prodloužení. Jak dopadly ostatní duely?
New Jersey nadále tápe a krize nenabírá konce. Druhý nejhorší tým Východní konference před vlastními fanoušky Columbusu nevstřelil ani gól a padl 0:3. O dvě branky se postaral bitkař Mathieu Olivier. Merzlikins se stal jediným brankářem dnešní noci, který si připsal čisté konto.
Toronto sice nezažívá nejlepší sezónu, ale sem tam favorita zaskočit dokáže. A dnes tomu nebylo jinak, Maple Leafs zvládli třetí třetinu výborně a strhli zápas na svoji stranu.
Naopak roli favorita potvrdila doma Tampa proti Buffalo i Anaheim se Seattlem. Flyers i díky skvěle chytajícímu Vladařovi porazili Capitals 4:2.
New Jersey Devils – Columbus Blue Jackets
0:3 (0:0, 0:0, 0:3)
Branky a nahrávky
46. Fabbro, 53. Olivier (C. Sillinger, Jenner), 56. Olivier (Coyle)
Statistika
Střely na bránu: 24 – 25 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Jacob Markström (NJD) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92 %, odchytal 58:42
Elvis Merzļikins (CBJ) – 24 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 59:55
Česká a slovenská stopa
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:30
Tři hvězdy utkání
1. Elvis Merzļikins (CBJ) 24 zákroků
2. Mathieu Olivier (CBJ) 2+0
3. Dante Fabbro (CBJ) 1+0
Philadelphia Flyers – Washington Capitals
4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Branky a nahrávky
6. Tippett (Sanheim, Mičkov), 25. Grundström (Deslauriers, Ristolainen), 55. Drysdale (Zegras, Konecny), 60. Ristolainen (Konecny) – 29. Protas (Beauvillier), 43. Beauvillier (T. van Riemsdyk, Sourdif)
Statistika
Střely na bránu: 21 – 28 | Přesilová hra: 1/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 16
Kdo se postavil do brankoviště?
Daniel Vladař (PHI) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00
Clay Stevenson (WSH) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 58:25
Česká a slovenská stopa
Daniel Vladař (PHI) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00
Martin Feherváry (WSH), 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:54
Tři hvězdy utkání
1. Jamie Drysdale (PHI) 1+0
2. Owen Tippett (PHI) 1+0
3. Anthony Beauvillier (WSH) 1+1
Carolina Hurricanes – Ottawa Senators
4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Branky a nahrávky
18. Sebastian Aho (K. Miller), 33. Jarvis (Svečnikov, Sebastian Aho), 36. Jarvis (Sebastian Aho), 55. Staal (Ehlers) – 3. Halliday (Spence, Eller), 37. Stützle (Sanderson, Cozens), 45. Sanderson (Batherson, Cozens)
Statistika
Střely na bránu: 18 – 25 | Přesilová hra: 1/2 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Brandon Bussi (CAR) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 60:00
James Reimer (OTT) – 14 zákroků, 4 OG, úspěšnost 77,8 %, odchytal 58:38
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Seth Jarvis (CAR) 2+0
2. Sebastian Aho (CAR) 1+2
3. Jordan Staal (CAR) 1+0
Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres
4:3pp (1:1, 0:0, 2:2 - 1:0)
Branky a nahrávky
11. Kučerov (Guentzel), 49. Bjorkstrand (D. Raddysh, Kučerov), 60. D. Raddysh (Kučerov, Hagel), 65. Guentzel (Kučerov, Moser) – 17. Samuelsson, 45. Samuelsson (McLeod, Quinn), 55. Doan (T. Thompson, Dahlin)
Statistika
Střely na bránu: 35 – 26 | Přesilová hra: 1/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Andrej Vasilevskij (TBL) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 63:33
Colten Ellis (BUF) – 31 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,6 %, odchytal 64:24
Česká a slovenská stopa
Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:04
Tři hvězdy utkání
1. Jake Guentzel (TBL) 1+1
2. Nikita Kučerov (TBL) 1+3
3. Mattias Samuelsson (BUF) 2+0
New York Islanders – Pittsburgh Penguins
5:4pp (2:1, 0:2, 2:1 – 1:0)
Branky a nahrávky
19. Horvat (Anders Lee), 20. M. Schaefer (Palát, Horvat), 49. Barzal (Pelech), 56. Pulock (Barzal, Holmström), 61. Horvat (Barzal, M. Schaefer) – 13. Mantha (Brazeau), 24. Činachov (Novak, E. Karlsson), 35. Rust (Crosby, Solovjov), 51. Brazeau (Kulak)
Statistika
Střely na bránu: 23 – 35 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Ilja Sorokin (NYI) – 31 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,6 %, odchytal 60:22
Stuart Skinner (PIT) – 18 zákroků, 5 OG, úspěšnost 78,3 %, odchytal 60:52
Česká a slovenská stopa
Ondřej Palát (NYI) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:51
Tři hvězdy utkání
1. Bo Horvat (NYI) 2+1
2. Mathew Barzal (NYI) 1+2
3. Ryan Pulock (NYI) 1+0
Edmonton Oilers – Toronto Maple Leafs
2:5 (0:0, 1:2, 1:3)
Branky a nahrávky
32. Walman (Samanski, Roslovic), 45. K. Kapanen (Podkolzin, Emberson) – 28. Maccelli (McCabe), 32. Knies (N. Roy), 48. Tavares (Nylander, Knies), 49. Maccelli (Domi, Ekman-Larsson), 58. McMann (Matthews)
Statistika
Střely na bránu: 36 – 27 | Přesilová hra: 0/1 – 2/2 | Trestné minuty: 21 – 9
Kdo se postavil do brankoviště?
Connor Ingram (EDM) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 59:30
Anthony Stolarz (TOR) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Matias Maccelli (TOR) 2+0
2. Kasperi Kapanen (EDM) 1+0
3. Matthew Knies (TOR) 1+1
Anaheim Ducks - Seattle Kraken
4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
Branky a nahrávky
25. C. Gauthier (LaCombe, Granlund), 40. Trouba (Harkins, Poehling), 41. Killorn (LaCombe, I. Moore), 54. R. Johnston (Harkins) – 56. Eberle (McCann, Dunn), 58. S. Wright (Kartye)
Statistika
Střely na bránu: 31 – 28 | Přesilová hra: 0/3 – 0/0 | Trestné minuty: 4 – 20
Kdo se postavil do brankoviště?
Lukáš Dostál (ANA) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00
Philipp Grubauer (SEA) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 56:12
Česká a slovenská stopa
Radko Gudas (ANA) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:19
Lukáš Dostál (ANA) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00
Tři hvězdy utkání
1. Jacob Trouba (ANA) 1+0
2. Jackson LaCombe (ANA) 0+2
3. Jansen Harkins (ANA) 0+2
