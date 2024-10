Columbusu se lepí smůla na paty. Kapitán Jenner možná vynechá celou sezonu

Columbus Blue Jackets nezahajuje novou sezonu na zrovna pozitivní vlně. Jako by nestačilo, že ze hry jsou momentálně kvůli zranění Dmitrij Voronkov a Justin Danforth, tak se zdá, že dost možná celou sezonu bude muset vynechat kapitán Boone Jenner. Jednatřicetiletý útočník se musel podrobit operaci ramene.

Columbusu se na začátku nové sezony lepí smůla na paty. Poté, co kvůli zranění zápěstí skončil na marodce poctivý dříč Justin Danforth a zhruba do konce listopadu bude týmu scházet solidní střelec Dmitrij Voronkov, přišla další rána.

Kapitán týmu Boone Jenner musel na operaci ramene kvůli zranění ramene z tréninku, které utrpěl 4. října, a chybět bude minimálně do března příštího roku. Ve hře je pak i možnost, že bude muset vynechat kompletní ročník 2024/25.

„Vyléčit tyhle věci trvá pravděpodobně 5 až 6 měsíců,“ řekl generální manažer Blue Jackets Don Waddell. „Každý člověk je jiný. Pokud by se to stihlo za pět měsíců, bylo by to na začátku března. Prostě uvidíme, jak se to všechno v následujících měsících vyvine,“ poznamenal.

„Boone je pro nás nejen dobrým hráčem, ale i dobrým lídrem. Bude neustále kolem nás,“ řekl s tím, že se Jenner bude účastnit týmových aktivit. „Byla to opravdu podivná nehoda, která se stala na tréninku. Není k tomu moc co říct. Operace proběhla velmi dobře. Okamžitě začne s rehabilitací,“ podotkl.

Jenner měl zdravotní problémy i v minulé sezoně, kvůli čemuž nakonec odehrál pouze 58 utkání. V nich vsítil 22 branek a přidal 13 asistencí. Kompletní ročník odehrál naposledy v sezoně 2019/20, kdy nastoupil do všech 70 zápasů, než základní část přerušila pandemie covidu.

„Je to zklamání,“ řekl Waddell. „Všichni jsme zklamaní. Ještě víc jsme zklamaní kvůli Boonovi. Tým se bude muset ještě víc semknout. Bylo nám hozeno pár klacků pod nohy, ale budeme pokračovat. Dá to příležitost dalším hráčům. Člověk rád zjistí, co v něm je. Není sice dobře, že zrovna tímto způsobem, ale je to tak, jak to je. Dáme některým mladým klukům více příležitostí a doufám, že na to dokážou reagovat,“ dodal manažer.

Columbus otevřel sezonu porážkou 2:3 na ledě Minnesoty. Jednalo se o první soutěžní utkání od tragického úmrtí hvězdy Blue Jackets Johnnyho Gaudreaua, kterého v létě zabil opilý řidič při jízdě na kole spolu s jeho bratrem Matthewem.

