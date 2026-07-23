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Comeback dekády? Chicago nalákalo Patricka Kanea na luxusní smlouvu!

23. července 15:32

Jiří Lacina

Tohle je zpráva, ze které mrazí. Dlouho se o tom mluvilo a teď je to skutečnost. Podle pár minut staré oficiální informace je Patrick Kane opět hráčem Chicaga Blackhawks!

Connor Bedard se nedávno vyjádřil, že by o návrat legendy moc stál. „Je to stále úžasný hokejista. Nevím, jestli ho tenhle můj názor přesvědčí, ale snad se vrátí do Chicaga a zahrajeme si spolu,“ žadonila hvězdička Hawks.

Spekulovalo se, zda Chicago nebo Buffalo, odkud Kane pochází. Ještě ve čtvrtek dopoledne šla sítěmi informace, že námluvy s Jestřáby padají, protože Kane nedostal garanci kapitánského céčka. Což byla zjevně klasická kachna. Fake new.

Sedmatřicetiletý útočník se s Chicagem dohodl. Smlouva je dokonce dvouletá a zní na 16 miliónů dolarů, tj. 8 mil. ročně. To je pořádná dávka důvěry! V Detroitu hrál Kane za 2,75, poté 4 a nakonec 3 milióny bez bonusů. Teď má víc než dvojnásobný základní plat a bude po Bedardovi druhým nejlépe placeným hráčem Chicaga!

Jsme tak svědky ojedinělého comebacku.

Fanoušci na twitteru Chicaga Blackhawks jásají a nemohou se dočkat. Někteří se přiznali k slzám.

Kane byl v roce 2007 Chicagem draftován coby jednička. Odehrál zde 16 sezón, konec té poslední v New Yorku. Je trojnásobným vítězem Stanley Cupu (2010, 13 a 15) a nezpochybnitelným stavebním kamenem této zlaté éry Blackhawks.

Veteránovi je 37 let a vypadá to, že v nádrži má pořád ještě dost benzínu. Za poslední tři sezóny v Detroitu nasbíral 163 bodů ve 189 zápasech.

Spojení čísel 88 & 98 bude tahákem nadcházející sezóny. Musíme ale počkat, až se uzdraví Connor Bedard, který do úvodu sezóny po operaci ramene nějakou dobu nezasáhne.

 

 

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