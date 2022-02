Comeback po jedenácti měsících. Mám na čem stavět, těšilo Eichela po premiéře za Vegas

Skoro rok bez hokeje. Rok nejistoty, hádek s klubem, strachu otevřít noviny, protože vás ze všech stran propírají. Tohle všechno je nyní u konce. Jak Eichel znovu hraje hokej.

Nebylo to zrovna to, v co doufal, ale podstatné je, že znovu obul brusle a navlékl výstroj do ostrého zápasu. Těch jedenáct měsíců mu nikdo nevrátí. Vegas si stojí v Západní konferenci velmi dobře, Colorado ještě lépe. V náročném střetnutí padli Golden Knights 0:2. Eichel zaznamenal dva tresty a jednu střelu za sedmnáct a půl minuty na ledě.

„Je dobré být zpátky,“ řekl Američan, který hrál poslední zápas NHL loni 7. března. „Je na čem stavět, ale je to proces. Vím, že to bude lepší. Nečekal jsem, že budu dokonalý.“

Když ho na úvod představovali, sklidil velký potlesk. Měl dvě šance, ani jednu neproměnil. Současně ovšem předvedl záblesky výjimečnosti, které naznačily, proč za něj nový klub tolik obětoval. Útočníky Alexa Tucha, Peytona Krebse, plus první a druhou volbu v draftu. To všechno za pětadvacetiletého Jacka Eichela, který šel coby dvojka na draftu 2015 za Connorem McDavidem.

Předvedl rychlost i kreativitu. Umí zakončit ale i rozdat puky. Několik šancí spoluhráčům připravil, včetně křížné přihrávky Jevgeniji Dadonovovi ve druhé třetině. Ruský forvard přestřelil.

„Tvrdě makal. Po jedenácti měsících naskočil uprostřed sezóny proti pravděpodobně nejlepšímu týmu v lize. To je velká výzva. Odvedl dobrou práci,“ chválil Eichela trenér Pete DeBoer.

Místo mu přidělil v první lajně mezi Maxem Paciorettym a Jevgenijem Dadonovem. Několikrát stál na buly proti Nathanu MacKinnonovi, obvykle v obranném pásmu. Kolena se mu z hvězdného soupeře netřásla, Eichel nikdy netrpěl nedostatkem sebevědomí.

„Právě proto je tady, určitě není potřeba ho uklidňovat,“ dodal DeBoer.

Škoda výsledku. Po porážce 0:6 s Calgary je druhá prohra po sobě s nulou. Něco takového se přihodilo Rytířům poprvé v klubové historii. Darcy Kuemper zapsal třetí shutout v sezóně.

Vegas teď čekají čtyři zápasy v osmi dnech. Dost příležitosti pro Jacka Eichela dostat se do tempa. V březnu čeká Rytíře šestnáct duelů. „Neexistuje způsob, jak napodobit zápasové zatížení a kondici. Obnovit timing mi nějakou chvíli potrvá, ale jinak jsem docela spokojený. Mám na čem stavět,“ řekla hvězdná posila Vegas.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+