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Comeback trval jen rok. Toews potvrdil konec kariéry

19. června 19:04

Marek Hedbávný

Kanadský útočník Jonathan Toews na páteční mimořádné tiskové konferenci oznámil konec veleúspěšné hráčské kariéry. Naposledy působil v rodném Winnipegu, jinak je spjatý s Chicagem.

Loučí se ikona, legenda, osobnost, hvězda. Jak chcete – žádné přízvisko u Toewse není přehnané. V 21. století sledoval hokejový svět pramálo podobných plejerů.

Už v devatenácti letech mu v osudovém Chicagu našili na dres céčko, svým flegmatickým charakterem a přirozeným lídrovstvím si rychle vysloužil přiléhavou přezdívku Captain Serious.

U Blackhawks společně s Duncanem Keithem, Brentem Seabrookem, Patrickem Kanem a Mariánem Hossou postavili základy dynastie, třikrát nad hlavu zvedli Stanley Cup.

Všestranný centr sbíral úspěchy i na mezinárodním poli s Kanadou: je dvojnásobným olympijským šampiónem, zlatem se pyšní rovněž z mistrovství světa a Světového poháru.

Závěr unikátní kariéry dnes osmatřicetiletého Toewse poznamenaly zdravotní potíže, vynechal dvě sezony a slavně nedopadl ani jeho letošní comeback do NHL: s Winnipegem vůbec nepostoupil do play off.

Teď tenhle ojedinělý hokejový příběh končí úplně. Loučí se jeden z nejlepších hokejistů všech dob, člen Triple Gold Clupu či držitel prestižní Conn Smythe Trophy.

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