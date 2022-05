Comtois: Reprezentovat Kanadu je obrovská čest, neváhal jsem ani vteřinu

Helsinky - Kanada je, jako každý rok, na právě probíhajícím světovém šampionátu, pasována do role největšího favorita na titul. Jediným hráčem, jenž obhajuje zlato z Lotyšska, je Maxime Comtois. Hráči Anaheimu se letošní sezóna příliš nevyvedla, o to víc si pozvánku do národního týmu považuje.

Maxime Comtois v letošní sezóně odehrál v dresu Kačerů z Anaheimu 52 zápasů, během nichž si připsal 16 bodů za 6 gólů a 10 asistencí. Třiadvacetiletý kanadský forvard tedy rozhodně nezářil, což se ostatně dá říct o celém týmu. Anaheim obsadil v Pacifické divizi sedmé místo a na postupové příčky ztratil velký počet bodů.

Navzdory nevýrazné sezóně obdržel Maxime Comtois pozvánku do kanadského národního celku pro mistrovství světa ve Finsku. „Nad pozvánkou připojit se k týmu jsem vůbec neváhal, bylo to velmi snadné rozhodování. Nominace přišla na poslední chvíli. Nezáleží, jakou roli mám v týmu plnit, prostě jedu reprezentovat svoji zemi, taková možnost se neodmítá.“ prohlásil Comtois exkluzivně pro náš web krátce po utkání s Němci.

Rodák z kanadského města Longueuil si pochvaluje partu, jež se v Helsinkách sešla. „Společně jsme před turnajem strávili na ledě zhruba týden. Sešla se tu velmi dobrá parta lidí. Absolvovali jsme pár stmelovacích večírků a troufnu si říct, že všichni táhneme za jeden provaz, a to je nejdůležitější,“ nechal se slyšet Comtois.

Těžkou hlavu si Comtois nedělá ani s faktem, že na turnaji hraje s úplně novými spoluhráči. V utkání proti Německu hrál s Noahem Gregorem a Morganem Geekiem, v zápase Kanady s Itálií si zase vyzkoušel spolupráci s Dawsonem Mercerem. „Je určitě zajímavé, když k sobě dostanete úplně nové spoluhráče. Hrál jsem s Noahem Gregorem, Morganem Geekiem a Dawsonem Mercerem. Komunikace ze začátku vázla, ale postupně si všichni zvykáme,“ nechal se slyšet útočník Kačerů.

Třiadvacetiletý Comtois rozhodně nepatří mezi největší hvězdy kanadského výběru, nicméně je jediným, kdo se uchází o obhajobu titulu z Lotyšska, ostatní hráči z nominace na loňském mistrovství světa chyběli. Určitě je výhoda, že jsem se účastnil i loňského světového šampionátu. Už tak nějak vím, co očekávat a spoluhráčům se snažím v tomto ohledu pomáhat,“ řekl Comtois. A obhajoba zlata vůbec není nereálná. Po dvou zápasech jsou Kanaďané stoprocentní, Německo porazili 5:3, outsidera z Itálie 6:1.

