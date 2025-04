Connor a Scheifele řádili v závěru! Jets otočili zápas a fanoušci šíleli

Winnipeg Jets vstoupili do play off s tím, co dělá jejich hokej výjimečným – týmovým pojetím, hvězdami, které se nezaleknou tlaku, a neutuchající podporou fanoušků. A když v sobotu otočili úvodní duel série proti St. Louis Blues z 2:3 na 5:3, měl v tom prsty opět jejich klíčový tandem: Kyle Connor a Mark Scheifele.

„Naše třetí třetina byla hokej Winnipegu,“ prohlásil Connor. „Skvěle jsme omezili jejich šance, dobře jsme se vraceli a přetvářeli to v útočné akce.“

Connor dal vítězný gól minutu a 36 sekund před koncem, když ho Scheifele našel přesnou přihrávkou napříč pásmem. „Top hráči mají ten dar najít mezery,“ pochválil je kouč Scott Arniel. „Jsou nejen technicky výjimeční, ale i chytří – tohle kombo z nich dělá elitu.“

Scheifele i Connor zakončili zápas s bilancí 1+2. Byla to jejich show. „Dneska to byl dokonalý příklad toho, že naše hvězdy byly hvězdami,“ řekl kapitán Adam Lowry. „Nezačali jsme dobře, ale třetí třetina a ta atmosféra... neuvěřitelné.“

Connor o tom neměl pochyb: „Fanoušci byli úžasní. Máme bílou bouři, která vás dostane do varu. Máte husí kůži, když vjedete na led. Tohle je to, o čem sníte.“

Zápas se zlomil nejen díky produktivitě, ale i díky tomu, jak Jets zvládli hru bez puku. „O tom mluvíme celý rok. Nezáleží, kdo jste – musíte umět hrát i bez puku,“ připomněl Arniel. „To, co jsme dostali od našich top hráčů, nám pomohlo i defenzivně.“

Connor a Scheifele se navíc nevzdali ani v těžkých chvílích. I když je obrana Blues stahovala, oni nesklouzli k riskantním trikům nebo zbytečnému kličkování. Bojovali, sbírali puky zpět a nenechali se přehrát ani elitní trojicí Thomas–Bučněvič–Neighbours.

Tohle vítězství má o to větší hodnotu, že Jets postrádají zraněné opory Vilardiho a Ehlerse. Tým jede na filozofii „další muž v pořadí“ a Alex Iafallo skvěle zapadl – asistoval na gól a pracoval neúnavně v obou směrech.

