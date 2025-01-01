NHL.cz na Facebooku

NHL

Connor, Tuch, Eichel. Jaká z hvězd jako první prolomí ledy v bitvě o miliardy?

25. srpna 12:00

David Zlomek

Na trhu s prodlouženími smluv začíná přituhovat. Několik hvězd NHL, které vstupují do posledního roku kontraktu, zatím vyčkává a sleduje, kam se posune celá liga. Podle Elliotta Friedmana ze Sportsnetu se trpělivě drží zpátky i ta největší jména jako Jack Eichel, Alex Tuch nebo Kyle Connor.

Všichni tři mají za sebou vynikající sezony, což z nich dělá hráče, kteří mohou výrazně posunout laťku toho, kolik bude stát elitní ofenzivní síla v NHL. Jenže zatímco týmy by rády měly jasno ještě před startem ročníku, hráči chtějí vyčkat, jak se trh nastaví.

Eichel, lídr Vegas Golden Knights, má za sebou 94bodový ročník a stále platný kontrakt s cap hitem 10 milionů dolarů. Ten mu však vyprší už po této sezoně. „Byl bych šokován, kdyby v Las Vegas nezůstal dlouhodobě,“ řekl Friedman. To ovšem neznamená, že by se osmadvacetiletý útočník spokojil s menším platem, než jaký může dostat.

Podobně jsou na tom i Tuch a Connor. Tuch v dresu Buffala dorovnal kariérní maximum 36 gólů, Connor ve Winnipegu sahal po stobodové hranici a zastavil se jen tři body pod ní. Oba vstupují do posledního roku stávajících smluv a podle Friedmana je jejich strategie jasná: „Myslím, že celá tahle skupina hráčů vyčkává. Každý sleduje, jak se trh nastaví.“

Do celé situace může výrazně promluvit i nedávná sedmiletá smlouva Franka Nazara s Chicagem Blackhawks.

Ten má sice odehráno teprve 56 zápasů v NHL, ale jeho dlouhodobý kontrakt je považován za precedent, kterého se teď budou veteráni při vyjednávání chytat. „Jedním z důvodů, proč jsme se o té smlouvě dozvěděli dřív, než byla oznámena, je to, že se o tom v zákulisí hodně mluvilo - jak velká smlouva to je. Je to dohoda, která nastavuje nový precedent,“ vysvětlil Friedman.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Tak co, Connore? McDavid stále bez smlouvy, rozseknout by se mohlo před kempem

25. srpna 14:00

Minnesota na rozcestí: zaplatí Wild obří částku za svou jedničku?

25. srpna 10:00

Ustojí rekordní smlouvu? Nezmění mě, má jasno Nazar. Na MS se učil i vyučoval

24. srpna 20:00

Jaká bude Balinskisova budoucnost na Floridě? Lotyše čeká těžký boj o místo v sestavě šampionů

24. srpna 16:00

nhl.cz doporučuje

RETRO: Jak Kanada propadla v Bitvě století, i když vlastně nešlo o Kanadu

25. srpna 8:00

Chystá se další ceremoniál. V Detroitu vyvěsí dres klubové legendě

20. srpna 10:36

Očištění, přesto nesmí hrát. Pustí NHL Harta a spol. zpátky do svých řad?

4. srpna 7:00

Vancouver má potenciál, věří Chytil. Spolupráce s Dudou? Nemažeme si med kolem pusy

27. července 4:04

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.