Connor, Tuch, Eichel. Jaká z hvězd jako první prolomí ledy v bitvě o miliardy?

25. srpna 12:00David Zlomek
Na trhu s prodlouženími smluv začíná přituhovat. Několik hvězd NHL, které vstupují do posledního roku kontraktu, zatím vyčkává a sleduje, kam se posune celá liga. Podle Elliotta Friedmana ze Sportsnetu se trpělivě drží zpátky i ta největší jména jako Jack Eichel, Alex Tuch nebo Kyle Connor.
Všichni tři mají za sebou vynikající sezony, což z nich dělá hráče, kteří mohou výrazně posunout laťku toho, kolik bude stát elitní ofenzivní síla v NHL. Jenže zatímco týmy by rády měly jasno ještě před startem ročníku, hráči chtějí vyčkat, jak se trh nastaví.
Eichel, lídr Vegas Golden Knights, má za sebou 94bodový ročník a stále platný kontrakt s cap hitem 10 milionů dolarů. Ten mu však vyprší už po této sezoně. „Byl bych šokován, kdyby v Las Vegas nezůstal dlouhodobě,“ řekl Friedman. To ovšem neznamená, že by se osmadvacetiletý útočník spokojil s menším platem, než jaký může dostat.
Podobně jsou na tom i Tuch a Connor. Tuch v dresu Buffala dorovnal kariérní maximum 36 gólů, Connor ve Winnipegu sahal po stobodové hranici a zastavil se jen tři body pod ní. Oba vstupují do posledního roku stávajících smluv a podle Friedmana je jejich strategie jasná: „Myslím, že celá tahle skupina hráčů vyčkává. Každý sleduje, jak se trh nastaví.“
Do celé situace může výrazně promluvit i nedávná sedmiletá smlouva Franka Nazara s Chicagem Blackhawks.
Ten má sice odehráno teprve 56 zápasů v NHL, ale jeho dlouhodobý kontrakt je považován za precedent, kterého se teď budou veteráni při vyjednávání chytat. „Jedním z důvodů, proč jsme se o té smlouvě dozvěděli dřív, než byla oznámena, je to, že se o tom v zákulisí hodně mluvilo - jak velká smlouva to je. Je to dohoda, která nastavuje nový precedent,“ vysvětlil Friedman.
