Cooleymu se za Kojoty hrát nechce. Novinářům vysvětlil, proč se vrací na univerzitu

Juraj Slafkovský má za sebou takovou, řekněme, nijakou sezónu. Simon Nemec strávil uplynulý rok na farmě v AHL. A co trojka loňského draftu Logan Cooley? Kojoti by ho mezi sebe nepochybně rádi vzali, jenomže devatenáctiletému Američanovi se do NHL nechce.

Spekuluje se o tom, zda se mu vůbec chce za Arizonu hrát. Do jaké míry ovlivňuje jeho chuť naskočit do nejslavnější ligy složitá situace kolem klubu. Radní města Tempe odmítli podpořit plán Coyotes na výstavbu nové haly coby součást zábavního komplexu za 2,1 miliardy dolarů. Mělo to háček, klub a lidé kolem něj potřebné peníze nemají a chtěli si pomoct z kapsy daňových poplatníků.

Jejich zástupci se rozhodli z veřejných peněz sportovní byznys nefinancovat. Možná za ně opraví chodníky, silnice, přispějí školství nebo zdravotnictví. Možností je spousta, peněz vždycky málo. Rozhodnutí zamrzelo Garyho Bettmana, který vzdor opakovaným zklamáním a potížím Kojotů odmítá stěhovat klub jinam.

Supi zavětřili šanci. Generální manažeři začali zkoumat možnost, zda by nebyl Logan Cooley k výměně. Někteří analytici dokonce spekulovali, jestli nebude chtít mladík vydržet na vysoké škole další čtyři roky, po nichž by se mohl stát neomezeně volným hráčem a podepsat v NHL s kýmkoli.

Cooley na začátku nováčkovského kempu tuto možnost rezolutně vyloučil: „Bez šance. Určitě není mým cílem zůstat na škole čtyři roky a být volným hráčem. Nestojím ani o výměnu nebo tak.“

Do NHL nicméně nespěchá. Už v květnu prohlásil, že si prodlouží působení na universitě v Minnesotě, kde míní strávit také příští rok. Učinil tak krátce poté, co radnice odmítla plán klubu na financování nové haly. „Samozřejmě, když se vrátíte do školy, každý hned začne spekulovat, že děláte tohle nebo tamto… Ne, prostě se jen soustředím na to, abych byl lepším hráčem.“

Ve 39 zápasech NCAA nasbíral 60 bodů (22+38), byl jasně nejlepším hráčem Minnesoty. Noviny píšou o „obrovském úspěchu“. Rozhodnutí nepostoupit na nejvyšší úroveň bylo těžké, ale Cooley se prý na další krok prostě zatím necítí.

„Můj plán je vrátit se zpátky. Může se to změnit, ale právě teď se soustředím na to, abych pomohl týmu vyhrát národní šampionát. Časový plán si nedělám. Každý je jiný, cesty do NHL jsou různé. Chci být na NHL dostatečně připravený,“ vzkázal všem fanouškům.

