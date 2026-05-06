Cooper se dočkal. Trenér Tampy Bay získal Jack Adams Award

4. června 9:41David Zlomek
Nejdéle sloužící trenér v NHL se konečně dočkal prestižního ocenění. Tampa Bay Lightning ve středu oznámila, že se Jon Cooper stal držitelem Jack Adams Award pro rok 2026. Tato cena je každoročně udělována trenérovi, který byl vyhodnocen jako ten, jenž nejvíce přispěl k úspěchu svého týmu.
Osmapadesátiletý Cooper vyhrál cenu vůbec poprvé ve své kariéře a stal se po Johnu Tortorellovi, jenž triumfoval v roce 2004, teprve druhým oceněným koučem v historii Lightning. V nesmírně těsném hlasování získal 226 bodů a 36 hlasů pro první místo, čímž porazil Lindyho Ruffa z Buffala, který obdržel 223 bodů a 26 hlasů na první pozici. Třetí skončil Dan Muse z Pittsburghu s 199 body a 18 prvními místy.
Pro jednoho z nejrespektovanějších a nejúspěšnějších trenérů současnosti může být toto ocenění vnímané jako dlouho odkládané. Cooper byl dříve finalistou už dvakrát, avšak v roce 2014 skončil za Patrickem Royem z Colorada a Mikem Babcockem z Detroitu, a v roce 2019 byl druhý za Barrym Trotzem z New York Islanders.
Tampu Bay vede od poloviny výlukou zkrácené sezóny 2012/13, kdy na střídačce nahradil Guye Bouchera. Během svých čtrnácti let v klubu dovedl tým do play-off ve všech sezonách kromě dvou, vyhrál dva Stanley Cupy po sobě v letech 2020 a 2021 a dostal mužstvo do finále i v letech 2015 a 2022.
Letošní ročník patřil k jeho vůbec nejlepším trenérským počinům. Cooper dovedl Blesky, které byly zdecimovány zraněními především v obranných řadách, k bilanci 50 výher, 26 porážek a 6 proher v prodloužení. Ziskem 106 bodů zajistil týmu devátý postup do vyřazovacích bojů v řadě. Mužstvo muselo během sezóny využít 33 různých hráčů v poli, přesto skončilo druhé v Atlantické divizi a dělilo se o celkové páté místo v NHL.
Tampa Bay navíc patřila k nejlepším celkům ligy v mnoha statistikách, včetně vstřelených i inkasovaných gólů, celkového gólového rozdílu, výher venku, výher v základní hrací době, úspěšných obratů skóre a hry v oslabení. Pouť Lightning pak skončila v prvním kole play-off, kde po sedmizápasové bitvě podlehli Montrealu Canadiens.