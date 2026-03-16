Cooperova sezona? Tuze hořká! Tenhle film už jsem sledoval, naráží na olympiádu

4. května 19:30Tomáš Zatloukal
Působí to jako kruté déjà vu. Uznávaný kouč Jon Cooper prohrál oba klíčové zápasy v aktuálním ročníku. Finále olympijských her a sedmý zápas v play-off NHL. Po velmi podobném scénáři, ostatně i stejným výsledkem (1:2). Jeho mančafty, tedy Kanada a Tampa, soupeře výrazně přestřílely, tlačily, měly optickou převahu. Jenže jak parta kolem Connora McDavida, tak ta, kde nosí céčko Victor Hedman, pohořela v koncovce a narazila na zeď v kleci protivníka.
Pod pěti kruhy Cooperovy naděje na triumf zhatil Connor Hellebuyck.
Teď se vyznamenal Jakub Dobeš, první hvězda večera.
Mezi poraženými byl opět kromě Coopera také Brandon Hagel. "99 procent takových zápasů vyhrajete...," prohodil nejlepší střelec dosavadního průběhu vyřazovacích bojů.
V sérii s Canadiens skóroval šestkrát, další trefu už nepřidá. "Na druhou stranu, když třikrát padnete doma, těžko postoupíte dál," vypíchl jeden z důvodů konce Bolts už v úvodní rundě.
Cooper porážku od Montrealu pohotově přirovnal k té z Milána.
"Tenhle film už jsem sledoval... Na totožný scénář došlo před pár měsíci v Itálii," prohodil.
A pokračoval s nadhledem: "Jediné, co můžete od svého týmu žádat, ať už jde o olympijský turnaj nebo o play-off, je to, aby se postupně zlepšoval. A myslím si, že od nás to dnes byl nejlepší výkon v sérii."
V podobném duchu ještě doplnil: "Někdy vyhrajete zápas, ale ne skóre."
O triumf ho podobně jako v únoru připravil famózní výkon gólmana. Na Hellebuycka, držitele Vezinovy i Hartovy trofeje za minulou sezonu, navázal Dobeš.
Porazil jednoho ze svých vzorů - Andreje Vasilevského.
A samozřejmě, ke Cooperovi se opět nepřiklonilo ono pověstné štěstíčko. "Ale hokejoví bohové byli na mé straně už tolikrát... Tentokrát holt přáli druhé straně," byl nad věcí vystudovaný právník.
Porážku přijal až rytířsky. A to přitom během série prohodil: "Klidně budeme za padouchy." Ta role pro něj skončila závěrečným hvizdem. Hvizdem za mimořádně hořkým ročníkem.